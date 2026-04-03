Tripulación de la misión Artemis II de la NASA inició su viaje a la Luna, haciendo historia en la astronomía.

Después de un despegue exitoso y tras varias maniobras, el viaje de Artemis II a la Luna ha comenzando finalmente.

Tripulación de Artemis II inicia su viaje a la Luna

A través de redes, Jared Isaacman, administrador de la NASA, confirmó que la tripulación de Artemis II inicia su viaje a la Luna de forma oficial.

Esto gracias a que la nave Orión realizó con éxito la maniobra de inyección translunar este jueves 2 de abril.

“Se ha completado la maniobra de inyección translunar nominal. La tripulación de Artemis II está oficialmente en camino a la Luna. Estados Unidos vuelve a enviar astronautas a la Luna. Esta vez, más lejos que nunca.” Jared Isaacman

Luna (Unsplash)

Dicha operación fue descrita por la NASA como “el último encendido importante de motores de la misión” Artemis II.

Con ello, los astronautas de Artemis II se encuentran fuera la órbita terrestre y se dirigen hacia la Luna para cumplir su misión.

¿Qué es la inyección translunar? En esto consiste la maniobra que permite el viaje de Artemis II a la Luna

La inyección translunar es una maniobra que se usa en los viajes espaciales.

Consiste en el encendido de motores para liberar a una nave, como la Orión de Artemis II, del agarre gravitatorio de la Tierra y lanzarla rumbo a la Luna.

Cuando se prenden los motores se proporciona velocidad extra a la nave para extender su trayectoria.

En el caso de Artemis II, esto permitirá que el viaje tripulado con los cuatro astronautas pueda ir a la Luna y regresar la Tierra.

Artemis II (NASA)

El viaje de Artemis II de la NASA durará un total de 10 días , para el 6 de abril se tiene previsto que la nave Orión alcance la esfera de influencia gravitatoria de la Luna.

Mientras que para el 10 de abril está programado su amerizaje en el Océano Pacífico cerca de San Diego, California.