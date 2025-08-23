¿Banamex abre los sábados? Lista de bancos o sucursales que podrás encontrar abiertas durante algunas horas.

Si bien cada vez es menor la necesidad de acudir a sucursal, no falta el trámite que necesites y que tu horario entre semana no te permita una visita a Banamex.

Por lo mismo, hay varios bancos que ofrecen servicio durante unas horas los días sábados y Banamex es uno de ellos, pero no todas sus sucursales.

Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en CDMX y Estado de México

En la Ciudad de México podrás encontrar siete sucursales Banamex que abren los sábados, todos en un horario de 10:00 a 15:00 horas; esta es la lista de bancos:

Encuentro Oceanía, sucursal 4106, en la plaza de dicho nombre Forum Buenavista, sucursal 9750, en la plaza homónima C.F. Polanco, sucursal 165, ubicada en Presidente Masaryk Azcapotzalco, sucursal 246, en Jardín Hidalgo, el Centro de la alcaldía Patio Santa Fe, sucursal 5985, sobre Prolongación Paseo de la Reforma 400 C.F. Plaza Universidad, sucursal 395 en la colonia Santa Cruz Atoyac Punto Maq, sucursal 967, sobre Miguel Ángel de Quevedo en la alcaldía Coyoacán

Referente al Estado de México, son seis las sucursales Banamex que abren los sábados, en el horario ya mencionado; esta es la lista de bancos:

Paseo Interlomas, sucursal 4049 en Naucalpan San Mateo, sucursal 4182 en la Vía Adolfo López Mateos 201 igualmente en Naucalpan Plaza Satélite, sucursal 347, sobre Circuito Central Comercial, en Satélite, Naucalpan Ciudad Azteca, sucursal 7153, sobre bulevar De los Aztecas Texcoco, sucursal 258, sobre Nezahualcóyotl, en la colonia Centro C.F Valle Dorado, en Atenas 106, Tlalnepantla de Baz

Las excepciones de Banamex sobre sus bancos que abren los sábados es cuando es un día feriado, como sería el 16 de septiembre, Navidad o Año Nuevo, ninguno aplicable este año.

Banamex (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en Jalisco, Nuevo León y Guanajuato

Además de la CDMX y el Estado de México, Banamex tiene otro gran número de bancos que abren los sábados en un horario de 10:00 a 14:00 horas en los siguientes estados:

Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en Jalisco

Plaza Patria, sucursal 351, Zapopan Plaza Atemajac, sucursal 464, Guadalajara Sucursal Oblatos, sucursal 4308, Guadalajara Tlaquepaque, sucursal 253, Tlaquepaque Real Center, sucursal 8829, Zapopan Centro Sur, sucursal 4078, en Tlaquepaque Abastos, sucursal 315, Guadalajara Plaza del Sol, sucursal 380, Zapopan Copernico, 4291, Zapopan

Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en Nuevo León

Puerta de Hierro Monterrey, sucursal 710 Manuel Barragán, sucursal 4092, San Nicolás de los Garza San Nicolás, sucursal 557, en Avenida Universidad 517 Apodaca, sucursal 4477 sobre Porfirio Díaz Sur Pablo Livas, sucrusal 420, en Guadalupe Buenos Aires, sucursal 6579, sobre avenida Chapultepec en Monterrey Pino Suárez, sucursal 186 en Monterrey Plaza Real, sucursal 6609 en Monterrey C.F. Valle, sucursal 87 en San Pedro Garza García

Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en Guanajuato

Guanajuato, sucursal 164 Centro Max, sucursal 4667 Altacia, sucursal 6566 Galerias Las Torres, sucursal 4376 en León Plaza Mayor, sucursal 4495 en León Villa de Irapuato, sucursal 561 Faja de Oro, sucursal 692 en Salamanca Celaya, sucursal 104 Boulevard Poniente, sucursal 570 en Celaya

Banco Banamex (Galo Cañas / Cuartoscuro)

Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en el resto de estados

Asimismo y aunque en menor número, Banamex cuenta con bancos que abren los sábados en otros estados y esta es la lista:

C.F. Rio Tijuana, sucursal 626, Baja California

Paseo del Parque, sucursal 4050, Baja California

El Florido, sucursal 4205 en Baja California

Justo Sierra Mexicali, sucursal 385 en Baja California

Forjadores, sucursal 962 en Baja California Sur

San José del Cabo, sucursal 580 en Baja California Sur

Plaza del Parque sucursal 38 en Querétaro

Querétaro, sucursal 147

Constituyentes, sucursal 547 en Querétaro

Pacheco, sucursal 4109 en Chihuahua

Leones, sucursal 4103 en Chihuahua

Delicias Centro, sucursal 4783 en Chihuahua

La Luna Cancún, sucursal 7440 en Quintana Roo

Riviera Maya, sucursal 4615, en Quintana Roo

Periplaza, sucursal 6577, Puebla

Puebla, sucursal 123

Plaza San Pedro, sucursal 826, Puebla

Plaza San Diego, sucursal 7465, San Pedro Cholula, Puebla

Boulevard Ignacio Zaragoza, sucursal 4260, Puebla

Los bancos que abren los sábados de Banamex puedes ubicarlos en la herramienta “Localizador de sucursales” en su página oficial, al dar clic al símbolo de ubicación.