¿Banamex abre los sábados? Lista de bancos o sucursales que podrás encontrar abiertas durante algunas horas.
Si bien cada vez es menor la necesidad de acudir a sucursal, no falta el trámite que necesites y que tu horario entre semana no te permita una visita a Banamex.
Por lo mismo, hay varios bancos que ofrecen servicio durante unas horas los días sábados y Banamex es uno de ellos, pero no todas sus sucursales.
Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en CDMX y Estado de México
En la Ciudad de México podrás encontrar siete sucursales Banamex que abren los sábados, todos en un horario de 10:00 a 15:00 horas; esta es la lista de bancos:
- Encuentro Oceanía, sucursal 4106, en la plaza de dicho nombre
- Forum Buenavista, sucursal 9750, en la plaza homónima
- C.F. Polanco, sucursal 165, ubicada en Presidente Masaryk
- Azcapotzalco, sucursal 246, en Jardín Hidalgo, el Centro de la alcaldía
- Patio Santa Fe, sucursal 5985, sobre Prolongación Paseo de la Reforma 400
- C.F. Plaza Universidad, sucursal 395 en la colonia Santa Cruz Atoyac
- Punto Maq, sucursal 967, sobre Miguel Ángel de Quevedo en la alcaldía Coyoacán
Referente al Estado de México, son seis las sucursales Banamex que abren los sábados, en el horario ya mencionado; esta es la lista de bancos:
- Paseo Interlomas, sucursal 4049 en Naucalpan
- San Mateo, sucursal 4182 en la Vía Adolfo López Mateos 201 igualmente en Naucalpan
- Plaza Satélite, sucursal 347, sobre Circuito Central Comercial, en Satélite, Naucalpan
- Ciudad Azteca, sucursal 7153, sobre bulevar De los Aztecas
- Texcoco, sucursal 258, sobre Nezahualcóyotl, en la colonia Centro
- C.F Valle Dorado, en Atenas 106, Tlalnepantla de Baz
Las excepciones de Banamex sobre sus bancos que abren los sábados es cuando es un día feriado, como sería el 16 de septiembre, Navidad o Año Nuevo, ninguno aplicable este año.
Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en Jalisco, Nuevo León y Guanajuato
Además de la CDMX y el Estado de México, Banamex tiene otro gran número de bancos que abren los sábados en un horario de 10:00 a 14:00 horas en los siguientes estados:
Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en Jalisco
- Plaza Patria, sucursal 351, Zapopan
- Plaza Atemajac, sucursal 464, Guadalajara
- Sucursal Oblatos, sucursal 4308, Guadalajara
- Tlaquepaque, sucursal 253, Tlaquepaque
- Real Center, sucursal 8829, Zapopan
- Centro Sur, sucursal 4078, en Tlaquepaque
- Abastos, sucursal 315, Guadalajara
- Plaza del Sol, sucursal 380, Zapopan
- Copernico, 4291, Zapopan
Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en Nuevo León
- Puerta de Hierro Monterrey, sucursal 710
- Manuel Barragán, sucursal 4092, San Nicolás de los Garza
- San Nicolás, sucursal 557, en Avenida Universidad 517
- Apodaca, sucursal 4477 sobre Porfirio Díaz Sur
- Pablo Livas, sucrusal 420, en Guadalupe
- Buenos Aires, sucursal 6579, sobre avenida Chapultepec en Monterrey
- Pino Suárez, sucursal 186 en Monterrey
- Plaza Real, sucursal 6609 en Monterrey
- C.F. Valle, sucursal 87 en San Pedro Garza García
Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en Guanajuato
- Guanajuato, sucursal 164
- Centro Max, sucursal 4667
- Altacia, sucursal 6566
- Galerias Las Torres, sucursal 4376 en León
- Plaza Mayor, sucursal 4495 en León
- Villa de Irapuato, sucursal 561
- Faja de Oro, sucursal 692 en Salamanca
- Celaya, sucursal 104
- Boulevard Poniente, sucursal 570 en Celaya
Banamex: Lista de bancos que abren los sábados en el resto de estados
Asimismo y aunque en menor número, Banamex cuenta con bancos que abren los sábados en otros estados y esta es la lista:
- C.F. Rio Tijuana, sucursal 626, Baja California
- Paseo del Parque, sucursal 4050, Baja California
- El Florido, sucursal 4205 en Baja California
- Justo Sierra Mexicali, sucursal 385 en Baja California
- Forjadores, sucursal 962 en Baja California Sur
- San José del Cabo, sucursal 580 en Baja California Sur
- Plaza del Parque sucursal 38 en Querétaro
- Querétaro, sucursal 147
- Constituyentes, sucursal 547 en Querétaro
- Pacheco, sucursal 4109 en Chihuahua
- Leones, sucursal 4103 en Chihuahua
- Delicias Centro, sucursal 4783 en Chihuahua
- La Luna Cancún, sucursal 7440 en Quintana Roo
- Riviera Maya, sucursal 4615, en Quintana Roo
- Periplaza, sucursal 6577, Puebla
- Puebla, sucursal 123
- Plaza San Pedro, sucursal 826, Puebla
- Plaza San Diego, sucursal 7465, San Pedro Cholula, Puebla
- Boulevard Ignacio Zaragoza, sucursal 4260, Puebla
Los bancos que abren los sábados de Banamex puedes ubicarlos en la herramienta “Localizador de sucursales” en su página oficial, al dar clic al símbolo de ubicación.