Han revelado cómo será la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery tras su compra, la cual terminó por desplazar el acuerdo que habían hecho previamente con Netflix.

La fusión entre Paramount Skydance, y Warner Bros. Discovery, valorada en 110 mil millones de dólares (1 mil millones 912 mil 449 millones 451 mil pesos), busca crear un gigante mediático de entretenimiento para competir con Netflix y Disney, con cierre previsto para el tercer trimestre de 2026, es decir para los meses de julio a septiembre.

Así será la fusión entre Warner Bros. y Paramount tras la compra

A través de un comunicado, Paramount reveló cómo se hará la fusión con Warner Bros., siguiendo estos pasos para fusionarse en una sola empresa tras desplazar a Netflix:

Combinación de HBO Max y Paramount+ en una sola plataforma

Cada estudio lanzará 15 películas con ventana teatral de 45 días antes de ir a streaming

Flexibilidad para poner deportes como la UFC en cualquier cadena de cable

No planean vender/spin-off redes de cable (TNT, TBS, CNN, etc.)

Continuarán dando licencias de películas y programas de televisión a otros estudios y plataformas

La IA será una “herramienta para los artistas”, y “nunca un reemplazo” para los narradores

Paramount y Warner Bros. (Especial)

Después de revelarse cómo será la fusión entre Warner Bros. Discovery y Paramount en donde se destaca la aceleración a la transición al streaming, en donde juntas ya tienen más de 200 millones de suscriptores directos y presencia en más 100 países.

Por su parte, David Ellison, CEO de Paramount Skydance, dijo que HBO seguirá operando con “independencia” para mantener su calidad premium.

Por otro lado, se ha revelado que habrá recortes de 6 mil millones de dólares (104 mil 315 millones 424 mil 600 pesos), lo cual aumenta los temores de despidos masivos en Hollywood.

Esto debido a los costos que incluyen la consolidación de dichas empresas como: la infraestructura tecnológica, bienes raíces, gastos generales corporativos y más.

Asimismo, se reporta que la nueva empresa fusionada de Paramount y Warner Bros. Discovery, tendrán una deuda de 79 mil millones de dólares (1 mil millones 373 mil 486 millones 423 mil 900 pesos).