Paramount sigue en la polémica, ahora por la demanda de 150 millones de dólares a Jeff Shell, presidente de la empresa.

Dicha demanda es delicada por naturaleza, pues entre otras cosas, se está acusando a Jeff Shell de filtrar información sensible sobre la compra de Warner Bros. por parte de Paramount.

Jeff Shell, presidente de Paramount (NBC/Universal)

¿Qué dice la demanda en contra del presidente de Paramount?

La demanda en contra de Jeff Shell, presidente de Paramount, fue impuesta por un hombre de nombre R. J. Cipriani, el cual alega que se incumplió un acuerdo oral.

Según R. J. Cipriani, Jeff Shell le prometió producir un programa de televisión llamado Star Serenade si se convertía en su asesor de crisis y servicios de comunicación.

Durante 18 meses ayudó al presidente de Paramount ha gestionar diversas crisis ante los medios en torno a su reputación, lo cual incluía revisar diversos artículos de prensa.

Una vez hecho todo lo anterior, Jeff Shell se negó a producir el show de televisión señalado, por lo cual ahora se pide 150 millones de dólares para reparar los daños y cubrir gastos y tiempo de asesorías.

La defensa de Jeff Shell ha señalado que está demanda carece de fundamentos y tiene varios errores. Paramount no ha hecho ninguna declaración oficial.

Jeff Shell, presidente de Paramount (Broadcasting Board of Governors)

¿Qué tiene que ver la fusión de Paramount y Warner Bros. con la demanda de Jeff Shell?

La demanda en contra de Jeff Shell, presidente de Paramount, ha salpicado a la compra y fusión de la empresa con Warner Bros.

Esto debido a que, según R. J. Cipriani, gracias a su papel de presidente de Paramount, Jeff Shell compartió información privilegiada sobre la compra de Warner Bros.

Supuestamente, al presidente de Paramount señaló que la compra se está haciendo a un sobre precio y, que de haber esperado un año, esta sería más barata para los accionistas.

Junto con esto, Jeff Shell habría revelado otros dato sensibles, como los planes de expansión de Paramount y la compra de los derechos de UFC.

Debido a esto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ya está al tanto de lo sucedido, y se corre el riesgo de que pueda afectar la ambiciosa adquisición de Warner Bros.