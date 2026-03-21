Luego de todos los movimientos de David Ellison, Paramount sigue haciendo ajustes a su negocio, ahora en lo que se refiere a la división de noticias en CBS News.

Nuevos reportes indican despidos en CBS News por parte de Paramount, además del fin de sus transmisiones en radio.

Paramount (Unsplash)

Paramount despide al 6% de la plantilla de CBS News

A través de un comunicado interno de Paramount que fue filtrado, se dio a conocer el recorte del 6% de la plantilla de trabajadores de CBS News de manera inmediata.

El memorando de los despidos del 6% de los trabajadores de CBS News, estaba firmado por Bari Weiss y Tom Cibrowski, nuevos líderes de la división de noticias de Paramount.

Este recorte obedece a los desafíos del mercado informativo, orientado hacia lo digital y “audiencias emergentes”. Según lo mencionaron en su comunicado.

En total CBS News cuenta con 1100 empleados de planta, lo que significa que alrededor de 66 personas serán las que pierdan su trabajo en los próximos días.

No se mencionaron las plazas que serían recortadas, es posible que se afecte principalmente a trabajadores en plazas de producción y no a puestos ejecutivos.

CBS News (Paramount)

Paramount cerrará CBS News Radio tras casi 100 años de transmisiones

Otro de los movimientos de Paramount ha sido el cierre de CBS News Radio, algo que sorprendió a muchos debido a que estaba por cumplir 100 años de transmisiones.

CBS News Radio se fundó en 1927 y será cerrado por Paramount en mayo de 2026; cortando a todos los trabajadores que laboraban en la estación.

Esto se debe a que el negocio del radio, por lo menos en Estados Unidos, va en declive y dicha estación estaba presentando pérdidas de manera constante.

Los empleados se mantendrán trabajando en sus puestos de manera normal hasta el cierre en mayo de este año; hasta donde se sabe, no serán reasignados en otras áreas de la empresa.

Hay que señalar que este cierre no está contabilizado como tal en el recorte del 6% mencionado anteriormente.