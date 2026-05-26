La American Society of Mexico (AMSOC) lanzó una advertencia urgente sobre las restricciones que enfrentan Uber y otras plataformas de transporte en aeropuertos de CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Larry Rubin calificó la situación como “vergonzosa” y alertó que afecta la imagen de México rumbo al Mundial 2026.

Señaló que turistas y usuarios esperan servicios de clase mundial y criticó la actuación de la Guardia Nacional.

“Confiamos en que las autoridades se darán cuenta de que los usuarios, tanto mexicanos como extranjeros, tienen la expectativa de seguirlos usando” Larry Rubin, presidente de AMSOC

Además, advirtió que estas medidas constituyen barreras no arancelarias contrarias al T-MEC y podrían frenar la inversión extranjera.

Restricciones a Uber dejan Un “mal sabor de boca” para el turismo

Larry Rubin señaló que la imposibilidad de utilizar aplicaciones de transporte de “clase mundial” en los aeropuertos de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México está generando una afectación enorme para los usuarios.

El líder de AMSOC enfatizó el 25 de mayo de 2026 que lo último que México necesita es que los turistas internacionales se lleven un “muy mal sabor de boca” al tener que esperar horas por un taxi tradicional debido a que no se les permite acceder a las plataformas que utilizan habitualmente en el resto del mundo.

“Confiamos en que las autoridades se darán cuenta de que los usuarios, tanto mexicanos como extranjeros, tienen la expectativa de seguirlos usando”, afirmó Rubin, haciendo un llamado directo a las autoridades competentes para facilitar el acceso de Uber y otras apps de movilidad en las terminales aéreas.

Larry Rubin crítica a la Guardia Nacional

La alerta de AMSOC incluyó una crítica específica hacia el actuar de la Guardia Nacional.

Según denunció Larry Rubin, esta corporación ha establecido “conductas innecesarias” en contra de los usuarios y de los conductores de aplicaciones, lo cual entorpece la movilidad y afecta la percepción de seguridad y servicio en México.

Existe una preocupación particular sobre cómo estas políticas podrían escalar durante las festividades mundialistas si no se corrigen de inmediato.

Restricciones a Uber son barreras a la inversión y el T-MEC

Desde una perspectiva legal y económica, la AMSOC advirtió que estas restricciones no son solo un problema de transporte, sino que constituyen barreras no arancelarias a la inversión extranjera.

Al ser Uber una empresa estadounidense, los directivos de la asociación recordaron que el tratado comercial vigente prevé la eliminación de este tipo de regulaciones.

“No queremos barreras en nuestras empresas en los Estados Unidos, por lo que no podemos imponer barreras no arancelarias como es este caso de regulación”, subrayó AMSOC, vinculando la resolución de este conflicto con el cumplimiento de los acuerdos de integración regional de Norteamérica.