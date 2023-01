Los intereses políticos de Ricardo Mejía Berdeja hicieron movimientos en el gabinete federal y como resultado de ello llega David Córdova Campos como nuevo comandante de la Guardia Nacional.

¿Cómo se dio la nueva designación del comandante de la Guardia Nacional, David Córdova Campos? Ricardo Mejía Berdeja era subsecretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Al salir de ese cargo sin despedirse, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su cargo será ocupado por Luis Rodríguez Bucio, quien hasta hace unos días se desempeñaba al frente de la Guardia Nacional.

Pero, ¿quién es David Córdova Campos?

David Córdova Campos es general de división Diplomado de Estado Mayor retirado, y durante su carrera fue Director Técnico de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Este organismo es el encargado de otorgar prestaciones a los militares en activo, situación de retiro, pensionistas, derechohabientes, etcétera.

Hasta 2020 fungió como subjefe Administrativo y Logístico del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Una vez que el viernes 13 de enero Ricardo Mejía Berdeja anunció que competiría por el Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila, empezaron a sonar varios nombres para dirigir la Guardia Nacional:

David Córdova Campos, durante su carrera, fue Agregado Militar y Adjunto a las Embajadas en México en Francia, Bélgica, Países Bajos, Holanda e Italia, que tuvo sede en Paris.

David Córdova Campos es originario del estado de Sonora.

Cabe recordar que David Córdova Campos comparte con su predecesor, Luis Rodríguez Bucio, la característica de ser un militar en retiro.

Inicialmente se señaló que la dirigencia a cargo de un militar en retiro sería temporal, no obstante el gobierno de AMLO se mantiene en la misma tónica.

Durante la conferencia mañanera de este 16 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó a los nuevos nombramientos y de paso criticó que Ricardo Mejía Berdeja no se haya despedido al presentar su renuncia, pues sólo “envió un papel”.

“Se fue Ricardo Mejía, ahora si que no me dio ni el adiós, nadamás me mandó un papel así”

AMLO