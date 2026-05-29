La aerolínea Viva Aerobus ha restringido el ingreso a México de pasajeros de ciertos países por alerta de brote de ébola, esto derivado a la disposición de las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México.

Por lo que Viva Aerobus aplicará la restricción por ébola con vigencia inicial de 60 días naturales para los países de:

Uganda

República Democrática del Congo

Sudán del Sur

Así aplicará Viva Aerobus la restricción de ingreso a México por ébola

Entre los detalles de cómo es que Viva Aerobus aplicará la restricción de ingreso a México por ébola, está también se aplicará para pasajeros internacionales que hayan viajado durante los últimos 21 días a Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Así como también la restricción de ingreso que Viva Aerobus impondrá por ébola será para las personas que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente en México.

Viva Aerobus restringe ingreso a México de pasajeros de estos países por ébola (Viva Aerobus )

Estados Unidos, México y Canadá activan protocolo por brote de ébola previo al Mundial 2026

Ante el panorama por el brote del ébola y previo a la tienda deportiva del Mundial 2026, los países sedes, Estados Unidos, México y Canadá han activado un protocolo para viajeros procedentes de África Central.

Protocolo de Estados Unidos, México y Canadá por ébola que tiene como objetivo “proteger a nuestros ciudadanos y a los millones de visitantes, aficionados, atletas y turistas que se esperan durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Asimismo, las naciones refrendaron que el protocolo por brote de ébola responde principalmente ante la prioridad de la salud y seguridad de los visitantes y locales.