Google informó este martes 26 de mayo de 2026, que ya puedes cambiar tu dirección de correo en Gmail sin la necesidad de tener que hacer uno nuevo.

De acuerdo con Google, se trata de una actualización definitiva para su plataforma de Gmail, la cual se encontraba en fase de prueba desde el 2025.

Estos beneficios tendrá cambiar tu correo en Gmail sin hacer uno nuevo

Google dio a conocer que Gmail, la plataforma de correo electrónico más utilizada a nivel global, ha dado un paso importante hacia la personalización de la experiencia de usuario.

Esto luego de que Google habilitara una herramienta que permite actualizar la dirección de correo sin que esto implique la creación de una nueva cuenta.

Redactar un correo en Gmail con inteligencia artificial: Paso a paso de la nueva función (Unsplash)

La actualización de Google responde a la demanda histórica de quienes deseaban renovar su identidad digital sin las complicaciones técnicas que implicaba eliminar todo el historial de su correo.

Y es que anteriormente, crear un nuevo correo significaba un proceso manual de exportación de información que solía desanimar a los usuarios.

Google destacó que esa barrera ha sido eliminada por completo en favor de la continuidad del servicio y la comodidad de quienes gestionan su vida digital en un solo lugar.

Destacó que gracias a esta nueva herramienta, cada usuario podrá mantener toda su información intacta; entre ella fotos, archivos y las suscripciones que previamente hayan adquirido.

Además, al crear una nueva dirección, tu correo anterior se convertirá en una dirección alternativa que te permitirá seguir recibiendo tus mensajes.