A medida que se acerca el Mundial 2026, la movilidad se perfila como uno de los mayores retos para las ciudades sede en México.

Según el estudio “Movilidad urbana ante el Mundial 2026” de The CIU, el 50.9% de los aficionados reconoció que, sin Uber, reconsideraría asistir a estadios y fan zones.

El informe estima 2.5 millones de viajes adicionales en CDMX, Guadalajara y Monterrey, con un impacto económico de 2,570 millones de dólares.

La percepción de seguridad y la conexión con transporte público consolidan a Uber como pieza clave en la experiencia mundialista.

El impacto que tendría Uber en la asistencia al Mundial 2026

Según el estudio “Movilidad urbana ante el Mundial 2026” realizado por la consultoría CIU, el 50.9% de los aficionados encuestados admitió que, si no existiera Uber, probablemente no asistiría o pensaría dos veces acudir a los estadios y fan zones.

Este dato subraya una dependencia sin precedentes hacia las plataformas tecnológicas, las cuales han pasado de ser una opción de transporte a un factor decisivo en la toma de decisiones de los usuarios.

De acuerdo con Diego Martínez, director de políticas públicas de Uber, el servicio no solo resuelve una necesidad de trayecto, sino que habilita la experiencia completa de asistir a un evento masivo.

Mundial 2026 aportaría 2.5 millones de viajes más en ciudades sede

El informe estima que se realizarán 2.5 millones de viajes adicionales a través de Uber durante el mes del torneo en las tres ciudades sede.

Los incrementos proyectados por ciudad son:

Guadalajara: Entre un 23% y 25%.

Monterrey: Entre un 21% y 23%.

Ciudad de México: Entre un 9% y 11%.

Este flujo se concentrará principalmente en los días de partido y cuando juegue la selección mexicana.

La derrama económica total estimada para el país por este evento es de 2,570 millones de dólares, lo que representa el 0.13% del PIB nacional en menos de un mes.

Seguridad y conexión con el transporte público

La preferencia por la app de movilidad se basa en gran medida en la percepción de seguridad. El 89.5% de los usuarios considera a Uber la opción más segura para sus traslados, especialmente para aquellos turistas que visitan ciudades que no conocen.

Además, Uber funcionará como un conector multimodal.

El 62.5% de los encuestados planea utilizar la aplicación como un enlace de “última milla”, conectando sus hogares o alojamientos con estaciones de metro o puntos cercanos a los estadios donde el tráfico o los cierres viales dificulten el acceso directo.

Presencia de Guardia Nacional en los aeropuertos representa un desafío

A pesar del rol crucial de Uber, persisten desafíos operativos en los aeropuertos mundialistas.

Aunque el 81.4% de los visitantes que llegan por avión prefiere utilizar Uber, la incertidumbre generada por los operativos de la Guardia Nacional sigue presente.

Uber ha reiterado que cuenta con una suspensión definitiva que les permite operar sin ser detenidos.

Sin embargo, la persistencia de multas y operativos genera una “mala experiencia” para el visitante, por lo que la empresa ha instado al gobierno a modernizar las regulaciones y poner al usuario en el centro de la discusión de cara al Mundial 2026.