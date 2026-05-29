Enrique Peña Nieto fue captado en un complejo turístico ubicado en Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, durante la tarde del 28 de mayo.

En una foto que circula en redes, el expresidente de México luce un traje oscuro y una camisa negra desabotonada, mostrando una expresión sonriente.

La fotografía fue compartida por Jorge Alfredo Mejía, quien al parecer sería propietario o gerente del complejo turístico Hotel Ixtapan Spas & Resort.

La última vez que Enrique Peña Nieto fue visto públicamente fue en 2025, cuando se encontraba dentro de un módulo del SAT.

Enrique Peña Nieto

Enrique Peña Nieto aparece en Ixtapan de la Sal y lo critican por el precio de su calzado

Tras su aparición en Ixtapan de la Sal, el medio ABC reportó que el expresidente Enrique Peña Nieto lucía unos mocasines de la exclusiva marca de lujo italiana Salvatore Ferragamo.

Este tipo de calzado tiene un valor comercial actual estimado en al menos 20 mil pesos, situación que le valió nuevas críticas al exfuncionario a 7 años de haber concluido su periodo presidencial.

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