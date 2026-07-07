El 6 de julio de 2026, la jueza Tessy del Rocío Covarrubias Torres declaró que TV Azteca entró en concurso mercantil, proceso solicitado por la empresa de Ricardo Salinas Pliego para reestructurar sus deudas en un plazo de 185 días.

El Ifecom designará un conciliador para negociar con los acreedores; de no lograrse un convenio, TV Azteca podría declararse en quiebra.

Mientras el concurso mercantil sigue su curso, los bienes de TV Azteca estarán protegidos frente a embargos, en medio de acusaciones en Nueva York por ocultar activos.

La decisión con la que TV Azteca busca sanear sus finanzas

El 6 de julio de 2026, TV Azteca entró en concurso mercantil, declaró Tessy del Rocío Covarrubias Torres, Jueza Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México.

El proceso judicial solicitado por la empresa de Ricardo Salinas Pliego permitirá a TV Azteca reestructurar sus deudas de manera ordenada, teniendo como plazo 185 días naturales, contados a partir de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación.

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) designará a un conciliador dentro de los cinco días siguientes. Una vez nombrado, éste informará a los acreedores para el cumplimiento de sus funciones.

En la primera fase, la empresa tratará de negociar un convenio con los acreedores con la finalidad de continuar operando.

De no ser posible, en la segunda etapa, la empresa se declarará en quiebra y se pondrá a la venta para asegurar el pago a los acreedores en México y Estados Unidos.

Con base a lo informado por La Jornada, durante este proceso, los bienes de TV Azteca estarán protegidos frente a posibles embargos o ejecuciones por parte de terceros.

TV Azteca inicia concurso mercantil (Michelle Rojas)

Acreedores en Nueva York acusan a TV Azteca de ocultar activos

El pasado 10 de junio, un grupo de tenedores de bonos de TV Azteca solicitó a la Corte del Distrito Sur de Nueva York autorización para ampliar la demanda que mantiene contra la empresa.

The Bank of New York Mellon acusa a la televisora de esconder sus activos y contratar un crédito de 290 millones de dólares con AlterBank, “una entidad en Santa Lucía vinculada a actividades delictivas”.

Así como aseguran que la empresa usará el concurso mercantil que se lleva a México para “incumplir sistemáticamente” con las reglas del contrato que firmaron en 2020 para la emisión de unos bonos que Grupo Salinas dejó de pagar, argumentando presiones financieras derivadas por la pandemia del Covid-19.