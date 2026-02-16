Rafael Rodríguez Sánchez es un empresario mexicano y actual CEO de TV Azteca, una de las principales televisoras del país. Con una trayectoria enfocada en el sector financiero y la administración corporativa, ha ocupado cargos clave dentro de Grupo Salinas.

¿Quién es Rafael Rodríguez Sánchez?

Rafael Rodríguez Sánchez es un ejecutivo y empresario mexicano especializado en finanzas y dirección corporativa, que actualmente se desempeña como CEO de TV Azteca, empresa que forma parte de Grupo Salinas.

Antes de encabezar la televisora, ocupó distintos cargos dentro del grupo empresarial, particularmente en áreas relacionadas con la administración, reestructura financiera y toma de decisiones corporativas.

¿Qué edad tiene Rafael Rodríguez Sánchez?

Se desconoce cuál es la edad de Rafael Rodríguez Sánchez, pues su fecha de nacimiento no es pública.

¿Rafael Rodríguez Sánchez tiene esposa?

Se desconoce cuál es el estado civil de Rafael Rodríguez, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Rodríguez Sánchez?

Al no conocerse su fecha de nacimiento, es imposible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Rafael Rodríguez Sánchez tiene hijos?

Se desconoce si Rafael Rodríguez tiene hijos, pues la información disponible se centra en su nombramiento como CEO de TV Azteca.

¿Qué estudió Rafael Rodríguez Sánchez?

Rafael Rodríguez cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle México. Además, cuenta con una especialidad en Derecho Deportivo y del Entretenimiento por el Institute of Directors (IoD) y otra especialidad en Negocios de Telecomunicaciones por el ITAM.

¿En qué ha trabajado Rafael Rodríguez Sánchez?

Rafael Rodríguez ha ocupado cargos directivos dentro de Grupo Salinas, principalmente en el área financiera, como director en áreas estratégicas y financieras antes de asumir la dirección ejecutiva. También fue abogado corporativo en PwC México y gerente jurídico en Grupo Iusacell.

Actualmente es CEO de TV Azteca, donde encabeza la estrategia empresarial y financiera de la compañía.