La empresa armadora Toyota Motor, en su división de América del Norte, anunció el lunes 6 de julio un cambio radical que va a sacudir la producción de la Tacoma en México.

De acuerdo con la información emitida por la empresa, impulsará la construcción de una planta en San Antonio, Texas, a la cual trasladará parte de la producción que tiene en México.

Cabe destacar que la construcción de la planta que tiene un valor de 3 mil 600 millones de dólares, obedece a los compromisos de inversión que tiene Toyota con Estados Unidos.

Toyota Tacoma (Toyota.com)

Toyota anuncia importante cambio en la producción de la Tacoma; México resultaría afectado

La empresa armadora Toyota confirmó que trasladará parte de la producción de la camioneta Tacoma hacia Estados Unidos, con un proyecto de expansión en la planta de San Antonio, Texas.

La inversión anunciada asciende a 3 mil 600 millones de dólares y está destinada a duplicar la capacidad de la planta texana, con nuevas líneas de ensamblaje y áreas de logística.

Actualmente, la Tacoma se fabrica en México, principalmente en las plantas de Baja California y Guanajuato, con una producción anual cercana a 150 mil unidades destinadas a exportación.

Toyota Tacoma (Toyota.com)

Por ello, se prevé que por el traslado, México pierda exclusividad en la producción global de la Tacoma, aunque Toyota aseguró que mantendrá operaciones en sus instalaciones mexicanas existentes.

La decisión impactará en Baja California, donde la planta emplea a más de 2 mil trabajadores, y en Guanajuato, que también participa en el ensamble de la camioneta Tacoma.

¿Por qué Toyota trasladará producción de Tacoma a Estados Unidos?

Toyota explicó que la construcción de la nueva planta en Texas responde a compromisos de inversión adquiridos con Estados Unidos, en el marco de políticas industriales vigentes.

Asimismo, dijo que la expansión permitirá aumentar la capacidad de producción en 150 mil unidades adicionales, reforzando la presencia de Toyota en el mercado estadounidense con la Tacoma.

El proyecto generará más de 2 mil empleos directos en San Antonio, elevando la plantilla total a cerca de 6 mil trabajadores, según cifras difundidas por la compañía.

La inversión se suma a los 8 mil 300 millones de dólares que Toyota ha destinado previamente en Texas, consolidando a San Antonio como centro estratégico de producción automotriz.