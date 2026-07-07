Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que su gobierno tiene comunicación con Toyota a fin de garantizar las mejores condiciones de liquidación para los trabajadores debido a su salida de Tijuana, Baja California.

“Se está hablando con Toyota para ver la planta en Tijuana cómo va a haber un proceso donde se van a ir trasladando a Estados Unidos y nosotros buscar las mejores condiciones para los trabajadores. No es de las revisiones anuales, el propio presidente Trump atribuye esta decisión a las tarifas… nosotros garantizar el empleo y seguir con las inversiones…” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 7 de julio, no obstante, aclaró que permanece la planta de Toyota en Apaseo El Grande, Guanajuato y solo sale la de Tijuana.

Toyota anunció su salida de Tijuana, Baja California, para establecerse en San Antonio, Texas, Estados Unidos, lo cual celebró el presidente Donald Trump.

Sheinbaum aclara que salida de Toyota no es consecuencia del T-MEC

Sheinbaum descartó que la salida de Toyota de Tijuana se deba a una consecuencia del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Recordó que el propio presidente Donald Trump ha explicado que se trata de una consecuencia de la imposición de tarifas o aranceles a la industria automotriz.

Sheinbaum confirma próxima inversión automotriz en México

Claudia Sheinbaum dijo que a Mexico le corresponde trabajar para garantizar empleos e inversiones, así lo dijo luego de leer el comunicado de la Secretaría de Economía en el que se habló de un anuncio próximo de otra empresa automotriz por 500 millones de dólares.

La presidenta leyó el comunicado de la Secretaría de Economía en el que señala que Toyota mantiene su planta de Apaseo El Grande, Guanajuato, con dos mil 800 empleos.

Además, en el documento se detalló que la salida gradual de Toyota para establecerse en San Antonio, Texas, contempla completarse hasta 2030.