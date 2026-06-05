DiDi y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX firmaron un acuerdo de colaboración para reforzar la seguridad durante el Mundial 2026.

El convenio permitirá auditar en tiempo real el 100% de los viajes de DiDi mediante Inteligencia Artificial, capaz de detectar anomalías y enlazar directamente con autoridades para coordinar apoyo inmediato.

El sistema priorizará casos con perspectiva de género y garantizará protección de datos. La SSC destacó que la alianza público‑privada busca mejorar la movilidad y prevenir incidentes en la CDMX durante el Mundial 2026.

IA analizará variables para detectar anomalías operativas

El funcionamiento de este sistema destaca el liderazgo tecnológico de DiDi, quien mediante IA analizará múltiples variables para detectar anomalías, tales como desviaciones de ruta, patrones de velocidad inusuales y telemetría de frenado. Adicionalmente, se evalúan de forma simultánea factores de contexto como la hora, la zona del posible incidente y los perfiles de los usuarios involucrados, sobre todo si cuentan con reportes previos.

Cuando el sistema detecta una situación irregular, canaliza el evento en cuestión de milisegundos a un equipo de agentes especializados de DiDi.

Este grupo realiza una verificación y clasifica el caso apoyándose en estrictos protocolos internos. Al confirmarse una emergencia potencial, la plataforma identifica mediante GPS el cuadrante policial exacto para solicitar el apoyo de la SSC CDMX.

DIDI y SSC CDMX firman acuerdo de colaboración para vigilar viajes por medio de IA. (Cortesía)

Experiencia integrada : El protocolo se ejecuta de manera nativa , automatizada en background del dispositivo, eliminando la necesidad de interacción o activación manual por parte del usuario. siempre cuidando el uso de la información y protegiéndola de extremo a extremo dentro de los sistemas de DiDi.

: El protocolo se ejecuta de manera , automatizada en background del dispositivo, eliminando la necesidad de interacción o activación manual por parte del usuario. siempre cuidando el uso de la información y protegiéndola de extremo a extremo dentro de los sistemas de DiDi. Alertamiento automatizado de extremo a extremo: Al confirmarse una anomalía por la IA , el sistema lanza una alerta automática que escala hacia el grupo dedicado de DiDi.

Al confirmarse una por la , el sistema lanza una que escala hacia el grupo dedicado de DiDi. Despliegue táctico automatizado: Ante la confirmación o presunción de un incidente de seguridad, el equipo dedicado ejecuta los accionables del convenio firmado con la SSC Ciudad de México.

Ante la confirmación o presunción de un de seguridad, el equipo dedicado ejecuta los del convenio firmado con la SSC Ciudad de México. G eolocalización por Cuadrante Policial: El sistema identifica el cuadrante policial exacto mediante coordenadas GPS y establece un canal de comunicación prioritario y directo con los Jefes de Cuadrante correspondientes a la SSC, logrando una movilización y activación policial para la asistencia correspondiente.

El sistema identifica el cuadrante policial exacto mediante coordenadas y establece un canal de comunicación prioritario y directo con los correspondientes a la SSC, logrando una movilización y activación policial para la asistencia correspondiente. Sinergia Público-Privada e innovación de punta: El resultado es una red de protección ciber-física líder en la industria, diseñada exclusivamente para salvaguardar la seguridad ciudadana.

DIDI y SSC CDMX firman acuerdo de colaboración para vigilar viajes por medio de IA. (Cortesía)

Una ciudad más segura es posible con colaboración entre instituciones

Durante el anuncio, el comisario Hermenegildo Lugo Lara, titular de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial mencionó que el objetivo para alcanzar una ciudad más segura sólo es posible con la profesionalización de cada puesto, así como con la colaboración entre instituciones que permitan alcanzar un gobierno en paz.

Confío en que la tecnología de DiDi nos ayudará a detectar cualquier anomalía en tiempo récord y a impulsar las acciones necesarias para atender los incidentes que puedan presentarse. Hermenegildo Lugo Lara

Por su parte, Pablo Lamuraglia, director de Seguridad Global de DiDi, celebró la alianza y destacó su importancia.