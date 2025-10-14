Altán Redes y CFE Internet presentan fallas hoy martes 14 de octubre en el servicio que habilitaron para las personas damnificadas por las lluvias en varios estados del país.

Así se puede verificar en la plataforma de monitoreo de servicios digitales, Downdetector, donde se establece que la tarde de hoy 14 de octubre se registra un alza en los reportes por fallas.

De acuerdo con el mismo sitio, los errores en el servicio de internet no son exclusivos de Altán Redes y CFE Internet, sino que también se reportan fallas en otras compañías como Bait y Telcel.

Cabe destacar que en busca de apoyar a los miles de damnificados por las lluvias de la semana pasada, diversas empresas abrieron sus redes de internet para que los afectados las usen.

Altán Redes, CFE y otras compañías fallan hoy 14 de octubre (Downdetector)

Nota en desarrollo. En breve más información...