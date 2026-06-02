La Federación Mexicana de Fútbol perdió este martes 2 de junio la apelación contra multas de la FIFA por los gritos homofóbicos o discriminatorios que emiten los aficionados, dirigidos a jugadores del equipo rival.

El descalabro para México ante la FIFA llega a unos días antes de que se inaugure el Mundial 2026 en la Ciudad de México, con la posibilidad latente de que aparezca el citado grito discriminatorio.

La FMF presentó dos apelaciones distintas ante el TAS contra la FIFA en marzo y junio de 2025, bajo el argumentó que ha realizado los mayores esfuerzos posibles par erradicar el cántico.

Señaló la FMF que los incidentes fueron de “carácter aislado y de corta duración” y solicitó que se dejara sin efecto la decisión o se sustituyera por un plan de acción conjunto con la FIFA.

Rafael Márquez y Javier Aguirre con la Selección Mexicana (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

¿Cuál fue el fallo en contra de México ante las multas aplicada por la FIFA?

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió que la FMF aún debe pagar multas de más de 3 millones de pesos, por los gritos homofóbicos de sus aficionados.

Sin embargo, en respuesta a la petición de la FMF, se anuló la clausura parcial del 15 por ciento de las gradas para el próximo partido de México.

¿Por qué perdió México apelación contra multas de la FIFA?

El caso más reciente de gritos homofóbicos relacionados con México ante el TAS, fue tras incidentes en partidos de 2024 contra Bolivia, Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

El grito discriminatorio fue escuchado por monitores antidiscriminación que también trabajarán para la FIFA en los 104 partidos de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá.

Se designó una misma Formación Arbitral del TAS para ambos procedimientos y se celebró una audiencia presencial en Miami el 3 de marzo de 2026.

El TAS examinó las imágenes de los partidos y observó que la conducta de los aficionados fue de forma masivamente colectiva y mayoritaria.