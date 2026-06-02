El Papalote Museo del Niño inauguró la “Cancha de los Niños”, una experiencia interactiva que por primera vez en sus 33 años incorpora la temática del fútbol.

Con 14 dinámicas de juego y aprendizaje, el proyecto busca promover valores como inclusión, empatía y trabajo en equipo aprovechando el contexto del Mundial 2026 en México, informó Alejandra Cervantes Mascareño, directora general del museo.

Alejandra Cervantes Mascareño, directora de Papalote Museo del Niño (Elizabeth Flores)

Aliados como GNP Seguros, Volaris y Amazon hicieron posible esta exhibición, que estará abierta del 3 de junio al 23 de agosto de 2026.

Cabe destacar que cada noche, el domo del Papalote Museo del Niño se iluminará simulando un balón de fútbol.

El domo del Papalote Museo del Niño se iluminará cada noche (Elizabeth Flores)

Cancha de los Niños, una experiencia de aprendizaje y juego

La exhibición consta de 14 experiencias interactivas donde los visitantes pueden explorar, colaborar y ponerse a prueba mediante la tecnología y el juego.

Así luce la “Cancha de los Niños” en el Papalote (Elizabeth Flores)

Así luce la “Cancha de los Niños” en el Papalote (Elizabeth Flores)

Así luce la “Cancha de los Niños” en el Papalote (Elizabeth Flores)

Así luce la “Cancha de los Niños” en el Papalote (Elizabeth Flores)

Así luce la “Cancha de los Niños” en el Papalote (Elizabeth Flores)

Entre los aliados que hicieron posible este espacio se encuentran GNP Seguros, Volaris, Amazon y la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí.

Además, como parte de la atmósfera del Mundial 2026 en CDMX, el domo del museo se iluminará cada noche simulando un balón de fútbol.

Inauguración de Cancha de los Niños (Elizabeth Flores)

Fechas, precios y horarios de Cancha de los Niños en Papalote Museo del Niño

Para quienes deseen asistir a Cancha de los Niños, celebración por el Mundial 2026 en Papalote Museo del Niño, estos son los detalles logísticos:

Fechas: La apertura al público general es el miércoles 3 de junio de 2026 y la exposición permanecerá abierta hasta el 23 de agosto de 2026.

Precios de los Paquetes:

Paquete Cancha ($120.00 MXN): Incluye la Proyección “¿Y por qué?”, la Experiencia Cancha de los niños, y las exhibiciones “Canchas con historia” de Santiago Arau y “Tejiendo Redes” de Betsabeé Romero.

($120.00 MXN): Incluye la Proyección “¿Y por qué?”, la Experiencia Cancha de los niños, y las exhibiciones “Canchas con historia” de Santiago Arau y “Tejiendo Redes” de Betsabeé Romero.

Paquete Leyenda ($380.00 MXN): Incluye todos los beneficios del paquete Cancha, además de la entrada general al museo y una función en el Domo Digital Banamex.

($380.00 MXN): Incluye todos los beneficios del paquete Cancha, además de la entrada general al museo y una función en el Domo Digital Banamex. Horarios de funciones:

Cancha de los niños: Las funciones programadas inician a las 10:40, 11:30, 12:20, 13:10, 14:00, 14:50 y 15:40 horas.



Domo Digital Banamex: Cuenta con funciones a las 10:15, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 16:30 horas.

El museo enfatiza que el cupo es controlado por función, por lo que se recomienda a las familias llegar 15 minutos antes de su horario seleccionado para asegurar su acceso.

Con esta iniciativa, Papalote Museo del Niño reafirma su compromiso de ofrecer experiencias significativas que fortalezcan las habilidades para la vida de niñas y niños en México.