Héctor Ulises García, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), advirtió que el convenio anunciado entre Uber y MX Taxi es ilegal:

“Es un convenio ilegal porque la Secretaría no acepta convenios entre concesionarios y empresas. La relación que existe entre la Secretaría y los concesionarios es una concesión que establece las características para la prestación de un servicio de carácter público, que es un servicio de pasajeros individual y está sujeto a determinadas reglas”. Héctor Ulises García, titular de la Semov

De acuerdo con el funcionario, los concesionarios forman parte del transporte público de la ciudad, por lo que operan bajo reglas específicas.

Infringir estas normativas puede resultar en el retiro de concesiones para los taxistas en caso de que insistan con la alianza.

Si es el caso, Ulises García adelantó que habría una serie de procedimientos administrativos para la imposición de infracciones entre los concesionarios.

Semovi frena acuerdo entre Uber y taxis en la CDMX (Michelle Rojas )

Alianza entre Uber y taxistas se cancelaría tras meses de tensiones

El pasado 24 de marzo fue cuando se anunció la alianza entre Uber y MX Taxi, esto en medio del conflicto por mejorar la movilidad rumbo al Mundial 2026.

Dicho acuerdo abría la posibilidad que desde la app de Uber los usuarios pudieran elegir entre un vehículo de la plataforma o un taxi de la CDMX.

Autoridades capitalinas sostuvieron que bajo la Ley de Movilidad no se contempla este tipo de esquema.

Lo último se debió a que los taxistas no serían integrados formalmente a la plataforma, por lo que operarían bajo otro esquema y regulación.

En este sentido, la app de Uber solo habría sido el canal por el que usuarios conectarían con taxis si así lo deseaban.

Uber (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM / Crisanta Espinosa Aguilar)

Promotores de la alianza alegaron que de esta forma no solo aumentaría la demanda de servicio para los taxistas, sino que también se le ofrecían al usuario más opciones de movilidad.

Pero, al no contar con aval institucional, ahora queda esperar la respuesta definitiva de las autoridades y ver si Uber y MX Taxis llegan a un nuevo acuerdo en el margen de la legalidad.

Esto después de que en los últimos años tuvieran fuertes confrontaciones por competencia desleal que llevó a protestas y bloqueos.