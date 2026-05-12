A un mes de dar inicio el Mundial 2026, Samuel García anunció que Uber y DiDi podrán operar sin restricciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Durante una conferencia de prensa, Samuel García informó que en las próximas semanas se implementará una estrategia para permitir la operación de taxis de aplicación, como Uber y Didi en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La medida tiene como objetivo agilizar el traslado de los viajeros durante el tan esperado evento deportivo que dejará al país una derrama económica de aproximadamente 26 mil 280 millones de pesos.

Uber y Didi tendrán dos rutas de acceso en el aeropuerto de Monterrey

El gobernador de Nuevo León, de 38 años de edad, adelantó que en la remodelación del aeropuerto de Monterrey se están planeando nuevas rutas de acceso para Uber y Didi:

Sobre avenida Miguel Alemán, donde actualmente se construye en mornorriel

Autopista de cuota sin costo.

Reiteró que el objetivo es facilitar el transporte público en la terminal, pero sobre todo el traslado de los viajeros al estadio donde se jugarán los partidos del Mundial 2026.

Cabe mencionar que el Estadio BBVA albergara cuatro partidos:

14 de junio: Ganador de repechaje UEFA vs. Túnez

20 de junio: Japón vs. Túnez

24 de junio: Sudáfrica vs. República de Corea

29 de junio: 1° del Grupo F vs. 2° del Grupo C

Uber y Didi no pueden operar en el aeropuerto de Monterrey

Hasta el día de hoy, plataformas de transporte como Uber y Didi, tienen prohibido recoger pasajeros en zonas federales como lo es el aeropuerto de Monterrey, de hacerlo corren el riesgo de ser multados e incluso les pueden retener el vehículo.

Dos meses atrás, taxistas de aplicación denunciaron hostigamiento y revisiones excesivas por parte de elementos de la Guardia Nacional.

Incluso, Uber buscó una resolución favorable de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para operar y frenar los operativos federales, pero la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes hizo caso omiso.

No obstante, esto cambiará con el Mundial 2026, que iniciará el 11 de junio de este 2026.