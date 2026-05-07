El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) declaró improcedente la propuesta del PAN sobre ampliar horario del Metro CDMX para el Mundial 2026.

“Es totalmente no procedente, debido a que causaría más afectaciones al Metro, que beneficios a los pocos usuarios que lo utilizan”. SNTSTC

El PAN de la Ciudad de México propuso un horario extendido en varias líneas del Metro CDMX para la movilidad durante los partidos y turistas.

La propuesta, tal como lo destaca el partido en sus redes sociales, fue enviada al Congreso de CDMX aunque de momento no ha sido analizada o votada por los legisladores.

Metro CDMX rechaza propuesta del PAN y no ampliará horario para el Mundial 2026

El Sindicato del Metro CDMX respondió al PAN y declaró como “totalmente no procedente” su propuesta, ya que ocasionaría más afectaciones al sistema de los beneficios que podría ofrecer.

Sindicato del Metro CDMX responde a propuesta de ampliar el horario durante el Mundial 2026 (SNTSTC )

Acorde con lo señalado en su comunicado, el Sindicato dio a conocer que durante la noche tras terminar el servicio, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento y conservación de las instalaciones.

Esto en pro de que no afecte el servicio durante el día, además que estos trabajos de mantenimiento son continuos a lo largo de todo el año y se efectúan en fin de semana.

Asimismo, el Sindicato del Metro CDMX insta que por seguridad y requerimiento técnico, dichas labores se llevan a cabo con un corte de energía, la cual debe restaurarse a las 4:00 horas.

Por lo cual, una ampliación del horario del Metro CDMX dejaría pendientes varias actividades que son necesarias, bajo riesgo de presentarse fallas considerables en el servicio.

Propuesta del PAN para ampliar el horario del Metro CDMX durante el Mundial 2026

El Sindicato también afirmó que le dio dicha información al PAN de CDMX para descartar su propuesta de ampliar el horario para el Mundial 2026 hasta las 2:00 horas.

El PAN había propuesto el pasado 26 de abril ampliar el horario del Metro CDMX para el Mundial 2026 en al menos tres líneas, 1, 2 y 3, sólo los días viernes y sábado.

Acorde con sus motivos, el horario del Metro CDMX ayudaría a miles de capitalinos que tendrán jornadas nocturnas durante el Mundial 2026, aplicable para fines de esparcimiento.

Sin embargo, la propuesta del PAN fue ampliamente criticada, aunado a que el Metro CDMX destaca que no es necesario, ya que en el cierre hay pocos usuarios.