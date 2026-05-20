La Secretaría de Movilidad (Semovi) del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), rechazó las versiones sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos que dio a conocer el portal Latinus.

“La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México desmiente la información publicada por “Latinus” respecto a presuntas irregularidades en procedimientos de contratación realizados por esta dependencia" Semovi

Por medio de un comunicado, la dependencia refirió que contrario a los reportes, todos sus procesos, incluidos el ejercicio de recursos, se efectúan bajo la ley y con plena transparencia.

De la misma forma, la Semovi negó que las contrataciones a las que se refirió el sitio informativo, se hayan hecho con recursos destinados al Mundial 2026.

Semovi desmiente acusaciones de Latinus sobre irregularidades en contratos

El portal noticioso Latinus publicó una nota en la que acusó que la Semovi incurrió en procedimientos de contratación irregulares, pues aseguró que entregó proyectos de forma discrecional.

En la información, se aseveraba que el organismo del gobierno capitalino asignó los contratos de manera directa, ante lo cual la propia Semovi emitió un comunicado en el que negó las acusaciones.

Sostuvo que los contratos señalados por el sitio web, fueron 2 procedimientos de “invitación restringida” en el que participaron cuando menos 3 empresas proveedoras.

“Se llevaron a cabo dos procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores y un procedimiento de adjudicación aprobado por el Subcomité de Adquisiciones de la Secretaría de Movilidad, conforme a las disposiciones legales aplicables” Semovi

Semovi desmiente a Latinus (@LaSEMOVI/X)

Asimismo, resaltó que en otro de los casos, fue un procedimiento de adjudicación que ya había sido aprobado por el Subcomité de Adquisiciones y en estricto apego a las disposiciones legales aplicables.

Al defender los procesos, resaltó que existen actas circunstanciadas de hechos mediante las cuáles las áreas responsables decidieron y avalaron que se entregaran los servicios en tiempo y forma.

Incluso, indicó que los datos en cuestión pueden consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues se cumplen con las obligaciones en materia de información.

Semovi rechaza desvío de recursos del Mundial 2026

Al pronunciarse en torno a las acusaciones de Latinus sobre presuntas irregularidades en la asignación de contratos, la Semovi también rechazó haber incurrido en la desviación de recursos.

En su comunicado, el organismo calificó como falso que las contrataciones se hayan ejecutado con dinero etiquetado para obras correspondientes al Mundial 2026, como acusó el portal.

En cambio, explicó que los recursos son parte de su presupuesto en el Ejercicio Fiscal 2025 y atención al Programa Estratégico de Crecimiento de la Red de más de 300 kilómetros de ciclovías.