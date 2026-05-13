La empresa Uber México confirmó que la tarifa dinámica seguirá operando sin modificaciones durante el Mundial 2026, pese al incremento previsto en movilidad y demanda turística.

Durante una entrevista con Bloomberg Línea, Félix Olmo, director general de Uber México, explicó que los usuarios continuarán observando previamente los costos antes de aceptar cualquier viaje solicitado.

El directivo sostuvo que la plataforma mantendrá su modelo actual de operación durante la justa deportiva, incluso ante posibles saturaciones viales en ciudades sede del torneo internacional.

Uber defiende el uso de tarifa dinámica para alta demanda

La tarifa dinámica de Uber funciona mediante un multiplicador automático cuando la demanda de viajes supera la disponibilidad de conductores en determinadas zonas y horarios específicos.

Olmo señaló que los pasajeros conservarán la posibilidad de rechazar tarifas elevadas, debido a que la aplicación informa previamente el precio estimado antes del traslado.

Uber (Unsplash)

La discusión sobre posibles regulaciones aumentó después de que Claudia Sheinbaum solicitara en febrero de 2026 una revisión formal del sistema tarifario aplicado por plataformas digitales.

En marzo, la compañía presentó un esquema de precio fijo temporal mediante Uber X, permitiendo proteger tarifas durante una hora diaria mediante pagos adicionales reducidos.

Las tarifas dinámicas suelen generar inconformidad entre usuarios mexicanos, principalmente durante lluvias, horarios laborales y temporadas vacacionales donde aumenta considerablemente la congestión vial urbana.

Datos de Profeco indican que Uber acumuló cerca de 50 quejas durante 2025, relacionadas principalmente con errores de cobro, cuotas extraordinarias y negativas de servicio.

Además, una investigación de la Universidad de Oxford cuestionó el impacto económico del algoritmo dinámico, señalando menores ingresos para conductores pese al aumento en tarifas cobradas.