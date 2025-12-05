El Congreso de Estados Unidos recibió la petición que Hollywood presentó sobre la discusión de venta de Warner Bros., pues alegan un posible colapso económico en caso de ser adquirido por Netflix.

La advertencia fue emitida a través de una carta enviada por correo electrónico a miembros del Congreso el jueves 4 de diciembre 2025, firmada por un grupo de “productores de largometrajes preocupados”.

Netflix causará un colapso económico si adquiere Warner Bros.

De acuerdo con el medio Variety, varios cineastas destacados de Hollywood se pronunciaron en contra de la adquisición de Warner Bros. por parte del corporativo Netflix.

Netflix y Warner Bros. (Michelle Rojas / SDPnoticias)

También se habla de que Hollywood tiene tres áreas de gran preocupación, pues advierten que:

Netflix destruirá el mercado cinematográfico en salas al aumentar o eliminar el tiempo que las películas de Warner Bros. se exhibirían en cines

Netflix busca que Warner Bros. tenga una ventana de exhibición en salas de solo dos semanas de exclusividad antes de pasar al streaming

Netflix controlaría el mercado cinematográfico con capacidad de reducir la huella de las películas en salas

A fin de convencer a los congresistas de Estados Unidos, los productores de Hollywood advierten que Netflix también causaría pérdidas de empleos y afectaciones a la economía de miles de familias .

Con estos argumentos de “antimonopolio”, pidieron a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado que se pronuncien públicamente en contra de la adquisición de la Warner Bros. por Netflix.