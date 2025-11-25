Gracias a Donald Trump, el actual Presidente de Estados Unidos, ‘Una pareja explosiva’ (Rush Hour, título en inglés) tendrá una cuarta película.

De acuerdo con el especializado portal Deadline, ‘Una pareja explosiva 4′ está desarrollándose por medio de Paramount, bajo la dirección de Brett Ratner, de 56 años de edad.

La nueva entrega de la saga de género policiaco con artes marciales traerá de vuelta a la pareja favorita de muchos, nada menos que a Jackie Chan y Chris Tucker, de 71 y 54 años de edad.

‘Una pareja explosiva 4′ será posible gracias a Donald Trump

Pese a que ‘Una pareja explosiva’ tuvo gran éxito en su momento, estudios cinematográficos no mostraron interés por crear una nueva película, por lo que Donald Trump, quien es fan, tuvo que intervenir.

Según lo revelado por el portal Semafor, una fuente al interior de Paramount reveló que Donald Trump, de 79 años de edad, presionó para la realización de ‘Una pareja explosiva 4’ cuya primera película se lanzó en 1998.

El Presidente de Estados Unidos aprovechó su amistad con el empresario Larry Ellison, de 81 años de edad, quien tiene a Paramount Skydance.

“El presidente de Estados Unidos ha presionado personalmente al dueño de Paramount para que reviva otra franquicia de Ratner: Rush Hour” Fuente a Semafor

El argumento del mandatario es “reintroducir la masculinidad antigua en la cultura actual Hollywoodense”.

Donald Trump (AARON SCHWARTZ/EFE )

No obstante, aunque la cuarta película estaría en desarrollo todavía falta un paso: la adquisición de Warner.

Larry Ellison es dueño de Paramount, lo que llaman un estudio de segunda categoría, el cual tomará fuerza al fusionarse con Warner Bros, debido a que absorberá su gigantesco catálogo.

Una vez que se apruebe la compra de Warner Bros. Discovery, misma que aún se mantiene en pláticas, se concretará ‘Una pareja explosiva 4′.

Aunque se habla de su desarrollo, aún se desconoce la trama; sin embargo, se rumora que tendrá un toque político.