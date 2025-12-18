Todo indica que Paramount se ha quedado sola en su intención de comprar Warner Bros., tras el anuncio de la salida de Jard Kushner de la ecuación.

Ya que Jard Kushner era uno de los principales apoyos de Paramount en la compra de Warner Bros., esto mediante Affinity Partners, fondo de inversión del yerno de Donald Trump.

Jared Kushner (Especial)

Jared Kushner decidió no seguir adelante con Paramount y su intento de comprar Warner Bros.

De acuerdo con un portavoz de Affinity Partners, el fondo de inversión de Jared Kushner, ha decidido no seguir adelante con Paramount y la compra de Warner Bros.

Esto significa que de manera inmediata, Affinity Partners retira todo el capital con el que apoyaba a Paramount, en su oferta de hacerse con Warner Bros.

Coincidiendo con el anuncio de Warner Bros. rechazado nuevamente a la compañía de David Ellison, decantándose definitivamente por Netflix.

Aunque no se ha mencionado oficialmente, el hecho de no contar con el apoyo de Jared Kushner hace difícil que Paramount sostenga la oferta de compra de 30 dólares la acción.

Técnicamente el estudio dueño de la franquicia de Transformers no contaría con el capital suficiente para adquirir otro estudio por sí sola.

Jared Kushner, Asesor Senior del presidente de EU Donald Trump (Mandel Ngan / AFP)

¿Por qué Jared Kushner decidió abandonar a Paramount en su intento de comprar Warner Bros.?

Jared Kushner y Affinity Partners eran los principales aliados de Paramount en su compra por Warner Bros.; básicamente estuvieron desde el inicio con los Ellison.

Sin embargo, Jared Kushner y Affinity Partners decidieron dejar de apoyar a Paramount debido a que “la dinámica de inversión cambió de forma significativa”.

Si bien señalaron que aún creen que Paramount ofrece una justificación estratégica para su oferta en la compra de Warner Bros., al parecer hay puntos que ya no les convienen.

En caso de que Paramount intente aún una oferta final, ahora es más difícil que logren convencer a la junta directiva y los inversores de Warner Bros.

Lo que significa que los Ellison habrían perdido la carrera que ellos mismos iniciaron a mediados de 2025.