Donald Trump acaba de dar el último clavo en el ataúd del intento de Paramount de comprar Warner Bros., al negar cualquier vínculo con David Ellison y su padre.

Durante todos los intentos de Paramount por comprar Warner Bros., se manejó la narrativa de Donald Trump como un aliando por su supuesta amistad con David Ellison.

Donald Trump (Matt Rourke / AP Foto / AP)

Donald Trump niega que los dueños de Paramount sean sus amigos

En una publicación en la red “Truth Social”, Donald Trump negó categóricamente que tuviera alguna relación amistosa con los dueños de Paramount.

Donald Trump afirma de manera irónica que “si esos son amigos, no quiero conocer a mis enemigos”, en relación a los Ellison, dueños de Paramount.

La razón de esta afirmación, menciona el mismo presidente de Estados Unidos, se debe a que CBS (parte de Paramount) no ha sido muy cordial con él.

Desde que los Ellison se hicieron con el canal y el resto de activos de Paramount, Donald Trump ha sido el centro de constantes críticas en sus programas, poniendo de ejemplo a 60 Minutos.

De ahí que no los considere sus amigos o gente cercana a su persona, a pesar de todo lo que se dijo recientemente, incluso en palabras del mismo Donald Trump.

“Para aquellas personas que piensan que tengo una relación cercana con los nuevos dueños de CBS, por favor entiendan que me han tratado mucho peor desde la llamada “adquisición” de lo que me han tratado antes”. Donald Trump

Larry Ellison, cofundador de Oracle (ANDREW HARNIK / Getty Images via AFP)

¿Por qué se decía que Donald Trump era cercano a los dueños de Paramount?

Especialistas en negocios y la industria del cine vincularon a Donald Trump y los dueños de Paramount durante la carrera por la compra de Warner Bros.

Se sabía que Donald Trump había hecho negocios en el pasado con Larry Ellison, padre de David Ellison, siendo muy cercanos, supuestamente.

Incluso el mismo Donald Trump llegó a mencionar que le parecía mejor que Paramount se hiciera con todos los activos de Warner Bros.

Lo cual daba a entender que el presidente de Estados Unidos trataría de que los Ellison absorbieran el legendario estudio de cine.

No obstante, a mediados de diciembre de 2025, las cosas parecen haber cambiado dentro de la relación con los empresarios, así como su opinión de Paramount.

Esto, sumando al retiro de Jared Kushner y la nueva negativa de Warner Bros., ha enterrado todas las posibilidades de Paramount.