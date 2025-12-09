¡Increíble! Hackean cuenta de Paramount en medio del conflicto por la compra de Warner Bros.

La disputa de Paramount luego de la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix ya escaló hasta las redes sociales.

Así hackearon cuenta de Paramount en medio del conflicto por la compra de Warner Bros.

En X (antes Twitter) la cuenta oficial de Paramount Pictures fue hackeada este martes 9 de diciembre.

El perfil de Paramount resultó vulnerado, ya que le cambiaron su descripción en la biografía poniéndole: “Brazo orgulloso del régimen fascista”.

Además de que se publicaron dos mensajes ajenos a Paramount Pictures.

Hackean cuenta de Paramount (Especial)

Dicho hackeo a Paramount en Twitter, donde la compañía tiene 3.4 millones de seguidores, surge en medio del conflicto por la compra de Warner Bros.

Paramount Skydance, de David Ellison, hizo el pasado 8 de diciembre una arriesgada Oferta Pública de Adquisición (OPA) a accionistas de Warner.

Esto con la intención de cambiar el acuerdo que Netflix y Warner Bros. establecieron el 5 de diciembre.

El hackeo también es relevante en un contexto donde David Ellison y su papá Larry Ellison han sido señalados por ser aliados de Donald Trump.

Apenas en octubre pasado, Trump elogió a los Ellison al comprar en su totalidad Paramount Global por parte de Skydance.

No obstante, la relación de Trump con David y Larry Ellison ha cambiado tras el segmento de 60 Minutes que se le dedicó a la congresista Marjorie Taylor Green.

Por ello, Donald Trump aseguró que desde que los Ellison compraron Paramount, el programa 60 Minutes “ha empeorado” de forma significativa.

Donald Trump (Evan Vucci / AP)

Restablecen cuenta de Paramount tras ser hackeada

Cabe señalar que luego de varios minutos del hackeo a Paramount, la cuenta de X volvió a la normalidad .

Por lo que su descripción en la biografía se modificó a “La cuenta oficial X de Paramount Pictures”.

La reacción en redes no se ha hecho esperar por parte de los usuarios que quedaron sorprendido al ver que la cuenta de Paramount Pictures fue vulnerada.