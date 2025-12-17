Pues todo indica que el trato con Netflix y Warner Bros. se mantendrá, pues varios reportes indican que el estudio de cine volverá a rechazar a Paramount.

Al final, la oferta de Paramount no habría convencido a Warner Bros., por lo que se espera que den el anuncio oficial en poco tiempo.

Warner Bros. ve mejor el acuerdo con Netflix que con Paramount

Según un artículo de Bloomberg, Warner Bros. está pensando en rechazar la oferta de más de 100 mil millones de dólares de Paramount.

Aunque Paramount ha ofrecido más dinero a Warner Bros. que Netflix, el estudio de cine no ve esto como algo provechoso para sus intereses a futuro inmediato.

Warner Bros (Unsplash)

El mismo reporte señala que el acuerdo con Netflix le ofrecería a Warner Bros. un mayor valor, certeza y condiciones generales que el de Paramount.

Es decir, Warner Bros. estaría viendo más los agregados o “intangibles” como algo de mayor relevancia por parte de Netflix, decantándose por estos.

Mientras que Paramount solo estaría ofreciendo una cantidad mayor de dinero; pero sus “intangibles” al parecer no son tan relevantes como los que ofrece la compañía de streaming.

Warner Bros. dijo que se tomaría 10 días hábiles en revisar la última oferta, por lo que se espera la respuesta oficial entre el 19 y 20 de diciembre.

Paramount (Unsplash)

Los inversores de Warner Bros. son los que habrían rechazado a Paramount

Algo interesante del caso de Warner Bros. y Paramount, es que técnicamente todo el organigrama del estudio creador de Bugs Bunny rechazó a los Ellison.

Pues la última oferta de Paramount fue hecha directamente a los inversores de Warner Bros., buscando hacer una compra hostil.

Es decir, que los inversores o bien decidieran vender Warner Bros. a Paramount o cedieran parte de sus acciones para convertir a David Ellison en el socio mayoritario.

Así este tendría el control de estudio y podría cancelar la compra de Netflix; sin embargo, parece que ni siquiera los inversores estuvieron de acuerdo con su propuesta.