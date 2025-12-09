Todo indica que Paramount no está dispuesto a perder contra Netflix, pues continúa en la contienda de la compra de Warner Bros., y ahora se reveló que David Ellison habría prometido a Trump hacer cambios “importantes” en CNN.

David Ellison habría hecho promesas de cambios importantes en CNN a Trump

El pasado 5 de diciembre se reveló la compra de Warner Bros. por parte de Netflix; sin embargo, el pasado 8 de diciembre, Paramount lanzó una nueva oferta que superaba por 20 millones de dólares a la de Netflix.

Pues todo indica que David Ellison, CEO de Paramount, no está dispuesto a perder esta oportunidad de adquirir todos los activos de Warner Bros., pues su oferta de más de 100 mil millones de dólares la llevó directamente a los accionistas.

If you think Paramount is just trying to buy Warner Brothers so Ellison can stop CNN from criticizing Trump… you’re right! https://t.co/QXiedawyRE pic.twitter.com/AMis8l7vsb — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) December 9, 2025

Sin embargo, de acuerdo a algunas fuentes se revela que detrás de esta agresiva contraoferta de Paramount para comprar Warner Bros., están promesas que habría hecho David Ellison a Donald Trump.

Pues no es un secreto que Donald Trump ha tenido muchas diferencias con CNN, pero de adquirirlo David Ellison, podría haber cambios en favor del presidente de Estados Unidos.

Y es que según reportan, la oferta de Paramount que supera a la de Netflix, estaría financiada con fondos de Arabia Saudita, Abu Dabi y Qatar, y de Affinity Partners.

Esta última firma de capital privado pertenece a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, por lo que de hacerse efectiva la compra de Paramount a Warner Bros., CNN “suavizaría” sus críticas en contra del mandatario estadounidense.

Habrá que esperar a la resolución final para saber si Warner Bros. respeta el acuerdo con Netflix y terminan siendo comprados por el gigante del streaming, o son seducidos por la gran oferta de Paramount de David Ellison que ayudaría a Trump a suavizar sus criticas dentro de CNN.