La cadena de televisión CNN ha confirmado la muerte de su fundador y creador del canal de noticias de 24 horas, Ted Turner a los 87 años de edad.

“Ted Turner, el inconformista de los medios de comunicación y filántropo que fundó CNN, una red pionera de 24 horas que revolucionó las noticias de televisión, murió pacíficamente el miércoles, rodeado de su familia”.

La causa de la muerte de Ted Turner no se dio a conocer, sin embargo, era conocido que el magnate de los medios llevaba varios años luchando con las complicaciones vinculadas a la demencia con cuerpos de Lewy.

¿Cuál era la enfermedad que padecía Ted Turner, fundador de CNN y creador del canal de noticias de 24 horas?

Ted Turner, fundador de CNN y creador del canal de noticias de 24 horas reveló que tenía la enfermedad de demencia con cuerpos de Lewy.

Enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las funciones cognitivas, la memoria y el comportamiento, y que se caracteriza por la acumulación anormal de proteína alfa-sinucleína en el cerebro.

Mientras que los síntomas principales de la demencia con cuerpos de Lewy son:

Deterioro Cognitivo

Alucinaciones Visuales

Síntomas Parkinsonianos

Trastorno del Sueño (RBD)

Cambios Conductuales

¿De qué murió Ted Turner? Fundador de CNN y creador de canal de noticias de 24 horas (CNN)

Ted Turner, fundador de CNN y creador del canal de noticias de 24 horas

Ted Turner será recordado como el fundador de CNN y creador del canal de noticias de 24 horas, todo un magnate que revolucionó los medios, el cual fuera apodado “La boca del sur” por su naturaleza franca.

Fue en 1980 cuando Ted Turner fundó CNN, el primer canal de noticias con una programación de 24 horas del día, lo cual lo hizo del reconocimiento de una visión audaz de entregar noticias de todo el mundo en tiempo real.

Lo que lo llevó a que en 1991, Ted Turner fuera nombrado Hombre del Año de la revista Time por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a los espectadores en 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

A lo largo de su vida y pese a vender CNN a Time Warner, Ted Turner siempre se dijo orgulloso de crear el canal y lo llamó el “mayor logro” de su vida.