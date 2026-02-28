Ahora que es inminente la unión de Paramount y Warner Bros., se ha comenzado a hablar de los estrenos y el ritmo que tendrán estos bajo la nueva administración.

Según las primeras declaraciones de Paramount, la idea es tener estrenos de 30 películas al año en combinación con los proyectos de Warner Bros.

Supergirl (Warner Bros. Pictures)

Paramount y Warner Bros. dividirán los 30 estrenos al año planeados

Para que todo sea equitativo, la idea es que Paramount y Warner Bros. estrenen cada una 15 películas al año, para así dar un total de 30.

Además, se mencionó que estas 30 películas de Paramount y Warner Bros. estarán en cartelera por lo menos 45 días, algo que se discutió mucho cuando el acuerdo era con Netflix.

Es decir que tendríamos un estreno de la nueva compañía tras la fusión cada dos semanas, aproximadamente, pues se está manejando que todas serán películas en cine.

No hay detalles de las producciones que pasarán a HBO Max y Paramount+, ni si habrá alguna especie de fusión entre estos dos servicios de streaming.

En cuanto al contenido de esos estrenos, se espera que se mantengan como en la actualidad, con películas pequeñas y medianas a inicios de año y los grandes títulos para el verano.

Scream 7 (Paramount Pictures )

Analistas ven difícil los 30 estrenos de Paramount y Warner Bros.

Si bien la promesa luce interesante, en la realidad diversos analistas cuestionan que Paramount y Warner Bros. puedan concretar esos 30 estrenos.

De entrada porque con la compra de Warner Bros., Paramount adquirirá una deuda 7 veces mayor que sus ingresos, afirmando que la reducirán hasta ser 4 veces mayor.

Eso implicará diversos ajustes, lo que incluye despidos de plazas redundantes, cortando a una gran parte de los empleados actuales de ambas compañías.

Al tener 30 películas al año, con fechas de estreno casi pegadas la una a la otra, se requerirá de una gran promoción para que todas estas sean, por lo menos, rentables.

Cosa que se ve difícil con menos personal y con esta idea de reducir costos para aliviar un poco la deuda adquirida.