En medio de las quejas por la cancelación de vuelos y las denuncias por falta de pagos, se informó que la empresa Magnicharters operaba con un certificado vencido desde 2024.

Esta situación se mantuvo hasta el 11 de abril, fecha en que la aerolínea anunció la suspensión de sus operaciones, informó el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA).

Magnicharters operó con un certificado vencido desde 2024 antes de suspender sus vuelos (INIJA)

Magnicharters operó con un certificado vencido desde 2024 antes de suspender sus vuelos

De acuerdo con lo reportado por INIJA, la empresa Magnicharters no renovó durante dos años continuos el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC).

A su vez, detalló que el certificado fue expedido el 29 de septiembre de 2022 y tenía validez únicamente hasta el 1 de octubre de 2024; sin embargo, la aerolínea continuó sus operaciones sin el documento.

Según INIJA, hasta ahora no hay constancia de que la autoridad aeronáutica haya emitido alguna prórroga o enmienda que extendiera la vigencia del documento a Magnicharters.

Este asunto no es menor debido a que el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) es un requisito indispensable para que cualquier empresa pueda prestar servicios aéreos en el país.

La revelación aumenta las dudas sobre la situación regulatoria y operativa de Magnicharters, la cual enfrenta críticas tras su decisión de suspender vuelos y cerrar sus oficinas en Ciudad de México y Monterrey.