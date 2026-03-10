La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó en un comunicado que no puede multar a personas ni comercios que vendan tortillas en hieleras.

“Esta Procuraduría reitera que está fuera de sus atribuciones multar a negocios por el manejo o condiciones sanitarias en las que se vendan, en específico, las tortillas” Profeco

La aclaración de la Profeco surge en respuesta a las declaraciones de Manuel Alberto Leal Villarreal, director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, ubicada en Tampico, Tamaulipas.

Según el funcionario, la Profeco tiene la capacidad de multar la venta de tortillas en hielera por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos, lo cual es completamente falso.

Precio de la tortilla (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Profeco explica que no multa la venta de tortillas en hieleras

En respuesta a las supuestas multas contra personas que vendan tortillas en hieleras, la Profeco explicó que eso es completamente falso, ya que su único objetivo es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes.

Por ello, se puso en marcha el Acuerdo Maíz-Tortilla, el cual tiene el objetivo de:

Monitorear el precio de la tortilla

Vigilar que los establecimientos tengan a la vista los precios

Calibrar básculas

A través de este programa, la Profeco realiza un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías con el programa Quién es Quién en los Precios.

Además, vigila que los establecimientos tengan publicados los precios a la vista de las personas y que estos sean respetados.

De igual forma, la Profeco realiza la calibración de las básculas para que se vendan kilos completos.

Profeco desmiente a funcionario de Tampico

Según dijo el servidor público de la Odeco Zona Golfo-Norte, la Profeco puede imponer multas de hasta 4 millones de pesos a negocios que vendan tortillas en hieleras o las transporten en motocicletas.

Incluso, señaló que en el sur de Tamaulipas —principalmente en Tampico— autoridades iniciaron operativos y que al menos cuatro comercios ya habían sido sancionados por vender tortillas guardadas en hieleras.

Sin embargo, la misma Profeco desmintió que existan medidas o multas contra personas que vendan tortillas en hieleras.