La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó en un comunicado que no puede multar a personas ni comercios que vendan tortillas en hieleras.
“Esta Procuraduría reitera que está fuera de sus atribuciones multar a negocios por el manejo o condiciones sanitarias en las que se vendan, en específico, las tortillas”Profeco
La aclaración de la Profeco surge en respuesta a las declaraciones de Manuel Alberto Leal Villarreal, director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, ubicada en Tampico, Tamaulipas.
Según el funcionario, la Profeco tiene la capacidad de multar la venta de tortillas en hielera por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos, lo cual es completamente falso.
Profeco explica que no multa la venta de tortillas en hieleras
En respuesta a las supuestas multas contra personas que vendan tortillas en hieleras, la Profeco explicó que eso es completamente falso, ya que su único objetivo es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes.
Por ello, se puso en marcha el Acuerdo Maíz-Tortilla, el cual tiene el objetivo de:
- Monitorear el precio de la tortilla
- Vigilar que los establecimientos tengan a la vista los precios
- Calibrar básculas
A través de este programa, la Profeco realiza un monitoreo de precios a más de 600 tortillerías con el programa Quién es Quién en los Precios.
Además, vigila que los establecimientos tengan publicados los precios a la vista de las personas y que estos sean respetados.
De igual forma, la Profeco realiza la calibración de las básculas para que se vendan kilos completos.
Profeco desmiente a funcionario de Tampico
Según dijo el servidor público de la Odeco Zona Golfo-Norte, la Profeco puede imponer multas de hasta 4 millones de pesos a negocios que vendan tortillas en hieleras o las transporten en motocicletas.
Incluso, señaló que en el sur de Tamaulipas —principalmente en Tampico— autoridades iniciaron operativos y que al menos cuatro comercios ya habían sido sancionados por vender tortillas guardadas en hieleras.
Sin embargo, la misma Profeco desmintió que existan medidas o multas contra personas que vendan tortillas en hieleras.