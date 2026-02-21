La Secretaría de Agricultura del estado de Sinaloa destacó que han recibido apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para el maíz en este 2026.

Esto tras señalar que el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión directa con Sheinbaum, en donde trasmitió la búsqueda de apoyos por parte de los campesinos para el tema del maíz.

Agricultura de Sinaloa celebra apoyo de Sheinbaum a productores de maíz para 2026

Ismael Bello Esquivel, titular de Agricultura en Sinaloa, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra atendiendo las necesidades que han externado los productores de maíz en la entidad.

Muestra de ello, externó, es el anuncio emitido por la propia titular del Ejecutivo nacional, quien manifestó que los agricultores de Sinaloa sí recibirán apoyos durante este 2026.

Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Bello Esquivel puntualizó que esto muestra que la presidenta Sheinbaum tiene conocimiento de las necesidades y situación del campo en Sinaloa, por lo que celebró el respaldo a los agricultores.

Entre los temas se encuentran apoyos para hacer frente al maíz importado, cuyo valor de compra es inferior al del mercado nacional.

Asimismo, se simplificarán los trámites para dichos apoyos, pues dijo que actualmente se requieren diversos requisitos que se pueden obviar con información que ya entregan los productores.

Gracias a ello, el secretario de Agricultora manifestó que los productores podrán desfogar sus cosechas almacenadas, las cuales serán parte del mercado tras los inventarios de la zona del Bajío y de Chihuahua.

De esta manera, reiteró, la presidenta Sheinbaum da respaldo a los agricultores que más lo necesitan en Sinaloa.