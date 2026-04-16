Debido al incremento de diversos insumos, así como de los combustibles, el precio de la tortilla no se puede sostener, advierten vendedores de este alimento.

Señalan que el precio fijado de 22 pesos por kilo, vigente desde hace tres años, requiere de una actualización inmediata, pues registran pérdidas con las condiciones económicas actuales.

Tortillas. (Sergio Contreras/Unsplash)

Necesario aumento al precio de la tortilla, señalan vendedores

Vendedores de tortilla han externado su preocupación por el precio actual de la tortilla, señalando que es necesario un aumento para poder hacer sostenible este negocio.

Manifiestan que desde principios de 2026, el costo de los insumos como la harina, maíz, agua, gas, papel, bolsas, ha incrementado, representando un golpe que han tenido que absorber ante la imposibilidad de ajustar el precio de la tortilla.

Asimismo, actualmente el costo de la gasolina o diésel -en hasta 30 pesos por litro- ha hecho que transportar los insumos para la elaboración de este importante alimento también se haya encarecido.

Por ello, vendedores han externado la urgencia de revisar el precio actual de la tortilla, el cual señalan debería aumentar un mínimo de tres pesos por kilo.

Tortillas. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Esto cuesta producir un kilo de tortilla, según el CNT

De acuerdo con Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), producir hoy en día un kilo de tortilla cuesta al menos 25 pesos, por lo que el valor de 22 pesos representa pérdidas para todos los vendedores.

El dirigente externó su desacuerdo con la presidenta Sheinbaum, quien aseguró que “no existen motivos para incrementar el precio de la tortilla”.

López García señaló que la tortilla no se elabora únicamente con harina o maíz, pues los vendedores también deben pagar recibos de luz, agua, gas, e incluso un sueldo a sus trabajadores.