Febrero de 2026 podría pasar a la historia como el peor mes de TV Azteca, pues tras entrar en concurso mercantil por una crisis financiera, ahora el representante de sus acreedores en Estados Unidos quieren llevarla a juicio urgente.

“Solicitamos respetuosamente una conferencia previa a la moción respecto a un juicio sumario anticipado contra la demandada TV Azteca” Bank of New York Mellon

Así se establece en una carta judicial que el banco, Bank of New York Mellon, presentó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York para solicitar un juicio anticipado contra la televisora por el adeudo que tiene de 400 mdd.

Lo anterior debido a que el fiduciario acusó que la televisora de Ricardo Salinas Pliego, ha incurrido en tácticas dilatorias y recursos gravosos para eludir el pago de su millonaria deuda.

Inversionistas de TV Azteca en Estados Unidos buscan llevarla a un juicio urgente por deuda millonaria

En su calidad de fiduciario de los inversionistas de TV Azteca en Estados Unidos, Bank of New York Mellon solicitó ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, su autorización para presentar una moción de juicio sumario.

En la carta judicial, el banco señala que no existe controversia material sobre la emisión de deuda por 400 mdd, cuyo vencimiento ocurrió en 2024, sin que se haya realizado el pago.

TV Azteca podría ir a juicio anticipado en Estados Unidos (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

El documento forma parte del proceso civil abierto contra la televisora, donde el fiduciario sostiene que ofreció estipular los hechos que TV Azteca pretende probar mediante descubrimiento.

Además, indicó que la empresa de Ricardo Salinas Pliego rechazó proceder con una resolución anticipada del litigio, pese a que el banco planteó limitar el intercambio de pruebas.

Señaló que los demandados han promovido múltiples solicitudes de información y recursos procesales, mientras permanece pendiente el adeudo de 400 mdd derivado de los bonos.

Juez en Nueva York analizará si procede el juicio sumario contra TV Azteca

Al recibir la solicitud, el tribunal federal en Nueva York deberá evaluar la petición del fiduciario para determinar si es posible que el caso contra TV Azteca se resuelva mediante un juicio sumario.

Lo anterior debido a que la figura procesal permite emitir una resolución cuando no existen hechos materiales en disputa y se evita la celebración de un juicio completo con presentación de pruebas y testimonios.

En su escrito, el banco sostuvo que el incumplimiento relacionado con 400 mdd no está sujeto a controversia de hechos, sino que solo se refiere a argumentos jurídicos planteados por TV Azteca.

Por lo tanto, el juez también deberá considerar si procede suspender el proceso de descubrimiento que pidió la defensa de la empresa, mientras se analiza la petición de resolución anticipada.