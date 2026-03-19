Una jueza federal declaró en concurso mercantil a Typhoon Offshore, la empresa petrolera propiedad de Ricardo Salinas Pliego que se encuentra en situación de insolvencia.

En términos generales, esta medida significa que:

Typhoon Offshore prevé que no podrá pagar sus deudas

La empresa buscará protegerse de los acreedores

Apostará por un convenio para reestructurar deudas

Intentará evitar embargos o quiebras inmediatas

Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas (Moisés Pablo Nava)

Es de recordar que Typhoon Offshore solicitó el concurso mercantil desde el 12 de diciembre del 2025, sin que hasta el momento se conozca cuál es el monto total de sus deudas o quiénes son sus principales acreedores.

Typhoon Offshore de Salinas Pliego podría irse a la quiebra

A finales del 2025, Typhoon Offshore dijo estar en situación de insolvencia acusando un incumplimiento de Pemex.

Tres meses después, se informó que Ruth Huerta, jueza segunda de Concursos Mercantiles, determinó que Typhoon Offshore cumple los requisitos legales para ser declarada en concurso mercantil.

En seguimiento a esta medida, la jueza ordenó la designación de un conciliador que esté a cargo del proceso para negociar la reestructura financiera de la empresa de Salinas Pliego.

El proceso podría durar hasta un año, pero en caso de que no se resuelva, entonces Typhoon Offshore será declarada en quiebra.

Typhoon Offshore SAPI, la empresa petrolera de Salinas Pliego (Especial)

Embargo de cuentas a Typhoon Offshore, petrolera de Salinas Pliego

Se conoce que Typhoon Offshore enfrentó un embargo de sus cuentas en BBVA dictado por un juez local de Ciudad del Carmen, Campeche, donde la empresa de Salinas Pliego fue demandada por proveedoras como:

Off Shore Certification Services

Sky-Mar Services

Orca Servicios de Integridad y Comercio

El 23 de octubre se informó que Typhoon Offshore cesó operaciones de sus buques y atribuyó esta decisión a la falta de pagos por parte de Pemex durante 16 meses, con una deuda que alcanza los 960 millones de dólares.