Se anunció la nueva Toyota Hilux 2026, te damos el precio para México y características.

Toyota dio a conocer el lanzamiento de la novena generación de su camioneta Hilux BEV Hero 1.

Precio en México de la nueva Toyota Hilux 2026

De momento, no hay precio en México para la nueva Toyota Hilux 2026.

La camioneta, en su versión eléctrica, saldrá para el mes de diciembre en Europa; su modelo michohíbrido con diesel para la primavera 2026.

Nueva Toyota Hilux 2026 (Toyota)

Actualmente, las camionetas Toyota Hilux tienen un costo que va de los 543 mil 200 pesos a los 868 mil 900 pesos, dependiendo el modelo.

Por lo que se espera que la nueva Toyota Hilux 2026 cuente con una tarifa similar o superior, según la zona de distribución.

Nueva Toyota Hilux 2026 (Toyota)

Características de la nueva Toyota Hilux 2026

La nueva Toyota Hilux 2026 tiene la siguientes características:

Modelo eléctrico y modelo con motor híbrido de 48 V diésel

Motor de 2.8 litros para un rendimiento suave y silencioso

Nuevos faros estilizados unidos por una barra central

Nuevo escalón en la plataforma trasera y estribo lateral rediseñado

Pantalla táctil multimedia central de 12.3 pulgadas

Selector de marchas electrónico de un solo movimiento

Cargador inalámbrico y puertos USD en la parte trasera de su cabina

Dirección eléctrica asistida

Toyota Safety Sense con supresión de aceleración a baja velocidad, asistente de conducción proactivo y sistema de parada de emergencia

Sistema Multi-Terrain Select que adapta el rendimiento del vehículo a diferentes terrenos

Capacidad de carga de 725 kg, y remolque de mil 600 kg, con autonomía WTLP de 240 kilómetros (versión eléctrica)

Monitor Multi-Terrain Monitor