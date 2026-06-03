Con la presencia de Javier Tebas, presidente de LALIGA, y Hugo Sánchez, se presentó oficialmente la exhibición LEGENDS: The Ultimate Football Experience en la CDMX.

LEGENDS: The Ultimate Football Experience es un recorrido inmersivo e interactivo por la historia del fútbol mundial, siendo un mini museo que busca meter de lleno a los fans dentro de lo que es este deporte.

Si te interesa este tipo de exposiciones, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

LEGENDS: The Ultimate Football Experience (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

¿Qué hay en LEGENDS: The Ultimate Football Experience?

LEGENDS: The Ultimate Football Experience está divida en 8 zonas diferentes:

Hitos: Con un cortometraje sobre el nacimiento del fútbol LALIGA: Reúne las camisetas de los equipos de la Liga Española, así como de jugadores icónicos del Barcelona y el Real Madrid. Templos: Presenta los estadios más icónicos del mundo en formato 360º Champions vs. Libertadores: Presenta a los campeones de ambos torneos continentales Selecciones Nacionales: Cuenta con los jerseys de varias de las selecciones en distintos mundiales y competencias internacionales Cine 3D: El cual no estaba activo en nuestra visita; pero estará dedicado a los mundiales Hugo Sánchez: Muestra la carrera y mayores logros de uno de los jugadores mexicanos más importantes Food and Beverage: Una sección donde los fans podrán descansar, tomar algo, jugar videojuegos y comprar mercancía oficial

LEGENDS: The Ultimate Football Experience (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Precio de los boletos de LEGENDS: The Ultimate Football Experience

El precio de los boletos de LEGENDS: The Ultimate Football Experience son los siguientes:

VIP: 550 a 620 pesos

General: 350 a 420 pesos

Grupo: 280 a 330 pesos

Senior/Estudiantes: 250 a 300 pesos

Familiar: 250 a 300 pesos

Niños: 210 a 260 pesos

El precio del boleto depende del día en el que se vaya a visitar la experiencia, siendo más caros en fin de semana y se puede adquirir a través del portal de Fever.

LEGENDS: The Ultimate Football Experience (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Fecha de LEGENDS: The Ultimate Football Experience

LEGENDS: The Ultimate Football Experience abrió sus puertas desde el pasado 29 de mayo de 2026 y estará abierto por lo menos durante todo el mes de junio.

Si bien se mencionó que LEGENDS: The Ultimate Football Experience tendrá fechas en todo el verano, de momento en la plataforma solo venden boletos para junio.

Algo a mencionar es que solo abrirá de jueves a domingo, estando cerrado de lunes a miércoles, con horarios de las 9:00 a.m. a las 7:00 p.m.; toma en cuenta que solo podrás estar una hora en la experiencia.

LEGENDS: The Ultimate Football Experience (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Sede de LEGENDS: The Ultimate Football Experience

LEGENDS: The Ultimate Football Experience estará instalada en In Space Polanco, que se encuentra en Lago Andromaco 84, Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX, México.

El lugar está ubicado atrás de Plaza Antara y a un lado de Plaza Carso, para que te ubiques mejor.

Si llegas en transporte, los metros más cercanos son Polanco y San Joaquín; aún así tendrías que caminar un tramo bastante largo o tomar un camión que pase por las plazas mencionadas.