La Aldea Global 2026, instalada en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, se ha convertido en un escaparate cultural durante el Mundial 2026.

“Participar y dar a conocer nuestros productos... y que la gente se vaya satisfecha y emocionada de conocer… nos da mucha satisfacción… conocen el procedimiento, técnica… este evento internacional nos ha abierto una puerta muy grande… para que conozcan que Oaxaca, México es cultura, arte, tradición, gastronomía… viene de herencia… cuando me invitaron… me dio mucha emoción… participar en esta fiesta mundial es lo máximo…” Eva Iraís Mendoza Antonio. Artesana

En este espacio, artesanos mexicanos respaldados por Compartamos Banco muestran con orgullo sus creaciones, como textiles elaborados en telar de cintura por Eva Iraís Mendoza Antonio, originaria de Santo Tomás Jalieza, Oaxaca.

La iniciativa busca visibilizar historias de éxito y herencia cultural durante el Mundial 2026, mientras Compartamos Banco reafirma su compromiso de apoyar a emprendedores y fortalecer sus negocios.

Compartamos Banco apoya a artesanos a crecer y formalizar sus negocios

Gerardo Aceves Placencia, subdirector institucional de Compartamos Banco, dijo que la convocatoria para participar en este evento cultural tiene que ver con la visión humana del banco ya que ninguno hace este tipo de llamados a sus clientes.

También destacó que Compartamos Banco es una puerta de entrada para que artesanos, artesanas y otros emprendedores no solo generen fuentes de empleo para sí mismos sino para otras personas.

En ese sentido, la trayectoria de Compartamos Bancos por 36 años se ha caracterizado no solo por beneficiar a mujeres sino expandir sus apoyos a otros grupos e incluso darlos a conocer de generación en generación.

“Tiene que ver con el emprendimiento y la formalización… es la puerta de entrada al mundo financiero de todos los emprendedores, eso le ayuda a su familia y sus comunidades… Ellos han generado y generan fuentes de empleo a nivel nacional… somos alguien que suma desde esa trinchera… para que crezcan sus negocios y sus fuentes de empleo…” Gerardo Aceves Placencia. Subdirector institucional de Compartamos Banco

Compartamos Banco también ha estado presente en otro tipo de eventos culturales y comunitarios de donde son originarios sus clientes.

El banco cien por ciento mexicano busca mostrar sus historias de éxito a través de los artesanos y artesanas que ha apoyado para ello aceptó la invitación a la Aldea Global 2026 en la CDMX.

El stand de Compartamos Banco es uno de los de mayor tamaño y se encuentra cercano al stand de México con sección artesanal, de juegos e historias de éxito.

Compartamos Banco aprovecha el Mundial 2026 para mostrar herencia cultural de artesanos

Eva Irarís es parte del taller Manos Mágicas de Santo Tomás Jalieza, Oaxaca, quienes hacen textiles mediante telar de cintura.

Para la Aldea Global 2026 trae:

Bolsos

Caminos de mesa

Monederos

Cosmetiqueras

Morrales

Más

Eva Iraís Mendoza Antonio es hija de la maestra artesana Eustacia Antonio Mendoza, quien es parte del Libro Grandes Maestros del Arte Popular de Oaxaca y en su familia ha conservado su saber de generación en generación.

La expositora se dijo muy emocionada de haber sido convocada por Compartamos Banco como una de los 17 artesanos y artesanas que han sido traídos de distintas regiones de México para mostrar sus creaciones en programas de dos días cada uno en la Aldea Global 2026.