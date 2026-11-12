NVIDIA estaría preparando el despido de su CEO, Jensen Huang, tras darse a conocer su relación con una espía china, polémica que también ha provocado la caída de las acciones.

El CEO de NVIDIA no se ha pronunciado ante su posible despido y tampoco ha dado a conocer que vaya a presentar su renuncia, pese a que los mismas accionistas emprendieron acciones legales.

NVIDIA prepararía despido de Jensen Huang tras polémica por relación con espía china

La junta directiva de NVIDIA tendría una reunión este miércoles 11 de noviembre para discutir el posible despido de Jensen Huang, así como las consecuencias de su relación con Alice Huang.

Fuentes cercanas apuntan que NVIDIA está valorando si Jensen Huang también expuso la seguridad de la empresa o si sus relaciones generaron un conflicto de interés.

NVIDIA prepararía despido de Jensen Huang tras polémica por relación con espía china (Nvidia )

Esto tras darse a conocer una segunda relación extramarital de Jensen Huang con la vicepresidenta de atención médica de NVIDIA, Kimberly Powell, la cual se dio a conocer mediante un video.

De momento, NVIDIA no ha confirmado dicha información del medio Wall Street Journal; sin embargo, al cierre de este miércoles 11 de noviembre, sus acciones en NASDAQ cayeron un 8%.

Derivado de las dos relaciones de Jensen Huang, en Polymarket ya hay apuestas de que dejará NVIDIA, con un 17% considerando que será antes del 31 de diciembre del presente año.

Jensen Huang no sería el primer CEO despedido por relación extramarital

Aunque de momento no se ha confirmado el despido de Jensen Huang como CEO de NVIDIA, no sería el primer directivo que deja el cargo consecuencia de una infidelidad.

Entre los casos más recientes está Andy Byron, captado con la entonces directora de Recursos Humanos de Astronomer, Kristin Cabot, en el concierto de Coldplay de julio de 2025.

Andy Byron, CEO de Astronomer, lamenta que su vida se haya convertido en un espectáculo (Captada de video)

En la lista también están:

Laurent Freixe, de Nestlé en 2025

Alan Shaw de Norfolk Southern en 2024

Steve Easterbrook, mientras dirigía McDonalds en 2019

Brian Krzanich de Intel, en 2018

Brian Dunn, de Best Buy

Otras relaciones que fueron comentadas —ambas en 2019— fueron la de Bill Gates, aunque descartó que su cese en el cargo estuviera relacionado, así como Jeff Bezos.