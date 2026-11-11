América vs Toluca chocan en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Toluca: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

América 3-1 Toluca es el pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: América 3-1 Toluca.

América vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Toluca, en la ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

América

Portera: Itzel Velasco

Defensas: Jana Gutiérrez, Karina Rodríguez, Isa Haas y Mariela Ramos

Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García y Alexa Soto

Delanteras: Scarlett Camberos, Montserrat Saldívar y Geyse Ferreira

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Brenda Díaz y Deneisha Blackwood

Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco y Betzy Cuevas

Delanteras: Faustine Robert, Diana Guatemala y Eugénie Le Sommer

América vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

América vs Toluca chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Miércoles 11 de noviembre a las 19 horas, por ViX y Youtube.