América vs Toluca chocan en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Toluca: Pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
América 3-1 Toluca es el pronóstico del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: América 3-1 Toluca.
América vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Toluca, en la ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
América
- Portera: Itzel Velasco
- Defensas: Jana Gutiérrez, Karina Rodríguez, Isa Haas y Mariela Ramos
- Mediocampistas: Nancy Antonio, Gabriela García y Alexa Soto
- Delanteras: Scarlett Camberos, Montserrat Saldívar y Geyse Ferreira
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Karla Martínez, Abby Erceg, Brenda Díaz y Deneisha Blackwood
- Mediocampistas: Amandine Henry, Yamile Franco y Betzy Cuevas
- Delanteras: Faustine Robert, Diana Guatemala y Eugénie Le Sommer
América vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de ida de cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
América vs Toluca chocan en la ida de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Miércoles 11 de noviembre a las 19 horas, por ViX y Youtube.
- Partido: América vs Toluca
- Fase: Cuartos de final
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Miércoles 11 de noviembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: ViX y Youtube