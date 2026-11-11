Un operativo de seguridad desplegado en el municipio de Tequila, en el estado de Jalisco, terminó con la detención de un hombre identificado por las autoridades como objetivo prioritario.

De acuerdo con la información, la detección del objetivo prioritario se dio este miércoles 11 de noviembre, lo que desató una gran movilización policial en Tequila tanto por cielo como por tierra.

Detienen a objetivo prioritario durante operativo de seguridad en Tequila, Jalisco

Primeros reportes confirmaron que elementos de la Policía de Jalisco lograron ubicar y detener a un objetivo prioritario en la comunidad de Tequila, mediante labores de inteligencia y ciberpatrullaje.

Los videos en redes muestran que, tras su detención, el sujeto fue conducido hacia un helicóptero para su traslado, mientras continuaban las acciones de seguridad en el municipio de Tequila.

Operativo en Tequila termina con la captura de un objetivo prioritario (Captura de pantalla)

Hasta el momento, las autoridades de Jalisco no han revelado la identidad del hombre detenido ni precisado los delitos por los que era considerado un objetivo prioritario en la región.

Tampoco se había confirmado si el individuo detenido este miércoles 11 de noviembre en Tequila tiene vínculos con alguna organización criminal o si contaba con órdenes de aprehensión pendientes.

Luego de la detención, las autoridades mantuvieron un despliegue de seguridad en Tequila, aunque no se dieron a conocer detalles adicionales sobre el número de elementos participantes o las zonas intervenidas.

Se espera que las autoridades estatales proporcionen más información sobre la identidad del detenido, los motivos de su captura y los resultados del operativo. El caso permanece en desarrollo.