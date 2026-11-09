Un escándalo nuevamente enfrenta a Estados Unidos y China, en esta ocasión por el presunto espionaje de Alice Huang al CEO de Nvidia, Jensen Huang.

Alice Huang y Jensen Huang tuvieron una relación amorosa, aunque el empresario estadounidense está casado.

La empresaria de origen es señalada de ser espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

¿Quién es Alice Huang?

Alice Huang es una empresaria china que tuvo una relación sentimental con Jensen huang, CEO de Nvidia. A la mujer se le señala de ser espía del gobierno chino.

¿Qué edad tiene Alice Huang?

Se desconoce la edad exacta de Alice Huang.

¿Quién es el esposo de Alice Huang?

No se conoce si Alice Huang tiene pareja. Ella fue la persona con la que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia tuvo una relación extramarital.

Jensen Huang está casado con Lori Huang desde el año 1985.

¿Qué signo zodiacal es Alice Huang?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alice Huang y por lo tanto su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Alice Huang?

Se desconoce si Alice Huang es madre.

¿Qué estudió Alice Huang?

Se desconocen los estudios formales cursó Alice Huang.

¿En qué ha trabajado Alice Huang?

Alice Huang es una empresaria china y de acuerdo con The New York Times, sería una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

La mujer es directiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sedeen Singapur.