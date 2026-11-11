La controversia por el doblaje de Wildwood reabrió un debate que lleva años dividiendo a los seguidores del doblaje en español latino: la participación de celebridades e influencers en producciones animadas.

Si bien hay muchos ejemplos como lo sucedido en Wildwood, aquí hablaremos de los que dividieron más a la gente en los últimos años.

Estos son los startalents que han dividido a los fans del doblaje:

Eduardo Capetillo en Transformers ONE Juan Guarnizo en Spider-Man: A través del Spider-Verso Andrés Navy en Spider-Man: A través del Spider-Verso y películas de DC Werevertumorro y Alex Montiel en Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras Darío Yazbek Bernal en Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco Arath de la Torre en Las Locuras del Emperador

Algunas de estas participaciones se convirtieron en ejemplos recurrentes de una discusión que enfrenta popularidad mediática contra experiencia profesional frente al micrófono.

1. Eduardo Capetillo en Transformers ONE

Uno de los casos más recientes, previo a lo sucedido con el doblaje de Wildwood, fue el de Eduardo Capetillo en Transformers ONE.

Eduardo Capetillo fue uno de los protagonistas de Transformers ONE al interpretar ni más ni menos que al legendario villano de la saga, Megatron.

Su actuación fue considerada plana y carente de la emoción que despliega el líder de los Decepticons. Fans señalan que su interpretación fue de las razones del fracaso de la película en México.

2. Juan Guarnizo en Spider-Man: A través del Spider-Verso

Tal vez el caso más conocido de startalents en una película antes de Wildwood, al grado que aquí nombramos a dos. Primero tenemos a Juan Guarnizo en Spider-Man: A través del Spider-Verso.

Juan Guarnizo solo tuvo dos líneas en la película como Spectacular Spider-Man; lo cual fue suficiente para que los fans no estuvieran de acuerdo con su actuación.

Aunque su primera intervención pasó sin pena ni gloria, su segundo diálogo es el que ha dado de qué hablar, pues suena sin ninguna intención.

3. Andrés Navy en Spider-Man: A través del Spider-Verso y películas animadas de DC

Siguiendo con el Hombre Araña y otros superhéroes, tenemos el caso de Andrés Navy en Spider-Man: A través del Spider-Verso y películas animadas de DC, donde interpreta a Flash.

Como Juan Guarnizo, en la película de Spidey solo tiene una línea como LEGO Spider-Man, la cual se oye muy mal; incluso en el corte original se alcanzaba a escuchar un eco.

Mientras que en su doblaje como Flash simplemente no le queda el personaje, al punto que te saca de la ficción, pues no cambia en lo más mínimo su tono de voz.

4. Werevertumorro y Alex Montiel en Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras

Otro caso conocido es el de Werevertumorro y Alex Montiel en Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras, donde los hermanos interpretaron a Bebop y Rocksteady (Rocoso).

Si bien los dos fueron muy criticados, quien sale peor parado es Werevertumorro como Rocksteady, pues de nueva cuenta su voz no encaja con el personaje.

De nueva cuenta se mencionan problemas como el no darle un matiz a su voz, la nula capacidad interpretativa y que parece que solo están “leyendo”.

5. Darío Yazbek Bernal en Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco

Un caso fuera del cine; pero muy sonado, fue el de Darío Yazbek Bernal en Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco, quien hizo a Seiya en la serie de Netflix.

Desde los tráilers se escuchaba que Darío Yazbek Bernal no se estaba esforzando con el Caballero de Pegaso, sintiéndose como un doblaje flojo y sin ganas.

Más cuando se le comparaba con el actor original de Seiya, Jesús Barrero, quien lamentablemente ya había muerto para cuando salió el show.

6. Arath de la Torre en Las Locuras del Emperador

Esto es algo curioso, pues tenemos un redoblaje antes de lo sucedido con Wildwood y la aparición nuevamente de Jesús Barrero cuando estuvo Arath de la Torre en Las Locuras del Emperador.

Técnicamente nunca escuchamos la interpretación de Arath de la Torre como Cusco en Las Locuras del Emperador; pero está documentado que fue un desastre.

Al grado que la misma Disney ordenó un redoblaje de emergencia antes de que saliera la película, siendo Jesús Barrero quien hizo el trabajo completo en un par de horas.