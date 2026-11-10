Donald Trump defendió a Jensen Huang, CEO de Nvidia, tras darse a conocer la investigación en su contra por la relación con una presunta espía china; asegura que es un hombre honorable y de alto valor.

Lo considero una persona de muy alta calidad. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos señaló a su vez que, basándose en la declaración de Jensen Huang, estaría sufriendo por la actual situación y su familia, en especial a su esposa Lori Mills, “a quien ama”.

Aunado a esto, Donald Trump afirmó que ya habló por teléfono con Jensen Huang para preguntarle sobre la relación con Alice Huang, durante la cual no habría estado enterado que era una espía china.

Donald Trump defiende a Jensen Huang ante reportes sobre relación con presunta espía china

En conferencia de prensa, Donald Trump fue cuestionado sobre Jensen Huang y la investigación de Nvidia.

Donald Trump explicó que este lunes 9 de noviembre habló con Jensen Huang para asegurarse de que esté bien, además de preguntarle sobre la relación con la presunta espía china y si sabía que se dedicaba a ello.

Jensen Huang lo habría negado “totalmente” y afirmó que no tenía idea de que Alice Huang fuera una espía china como se ha señalado; Donald Trump señaló que le cree, aunque continuarán las investigaciones.

Aunado a esto, Donald Trump apunta que como observó en su declaración, Jensen Huang estaría sufriendo no sólo por la situación de Nvidia tras darse a conocer la relación, sino por su familia y su esposa, “a quien ama”.

Destacó que Jensen Huang “es un tipo increíble” que creó no sólo un chip con 10 años de adelanto, también una de las empresas más grandes del mundo y de origen estadounidense.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. (Especial)

Donald Trump confirma investigación del FBI contra Jensen Huang; no sería por relación con espía china

Pese a su defensa, Donald Trump también confirmó en su declaración que sabe que el FBI estaría investigando a Jensen Huang; sin embargo, no sería por su relación con presunta espía china.

Aunque de momento Donald Trump no dio a conocer los detalles de la investigación, la misma ya tendría tiempo en marcha, aunque aseguró que Jensen Huang estará bien.