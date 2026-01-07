Jensen Huang fue galardonado con la Medalla de Honor del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 2026, uno de los premios más prestigiosos del sector tecnológico, dotado de dos millones de dólares. Pero si no sabes de quién se trata, aquí te contamos todo sobre el presidente y ejecutivo de Nvidia.

¿Quién es Jensen Huang?

Jensen Huang es un empresario e ingeniero electrónico taiwanés-estadounidense, cofundador, presidente y director ejecutivo (CEO) de Nvidia, una de las empresas más reconocidas a nivel mundial.

Huang es ampliamente conocido por haber convertido a Nvidia en un líder global de chips gráficos, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y centros de datos.

¿Qué edad tiene Jensen Huang?

Jensen Huang nació el 17 de febrero de 1963 en Tainan, Taiwán, por lo que actualmente tiene 62 años.

¿Jensen Huang tiene esposa?

Sí, desde hace varios años Jensen Huang está casado con Lori Huang, a quien conoció en la universidad, y posteriormente fundaron la Fundación Jen-Hsun & Lori Huang.

Jensen Huang ha convertido a Nvidia en una de las empresas más reconocidas en el mundo (Ig: @Nvidia)

¿Qué signo zodiacal es Jensen Huang?

Al haber nacido el 17 de febrero, Jensen Huang es Acuario, signo de Aire que se caracteriza por su originalidad, intelecto y humanitarismo.

¿Jensen Huang tiene hijos?

Sí, Jensen Huang tiene dos hijos: Madison Huang y Spencer Huang; aunque mantiene su vida familiar con un perfil discreto y alejado de los reflectores mediáticos.

¿Qué estudió Jensen Huang?

Jensen Huang tiene una Licenciatura en Ingeniería Eléctrica por la Oregon State University. Además, cuenta con una Maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Stanford.

¿En qué ha trabajado Jensen Huang?

Su trayectoria profesional está ligada al desarrollo de semiconductores y liderazgo empresarial:

Cofundador de Nvidia (1993), junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem

Presidente y CEO de Nvidia desde su fundación

Transformó a Nvidia de una empresa de tarjetas gráficas a un gigante de la inteligencia artificial

Impulsor del uso de GPU para: Inteligencia artificial, aprendizaje profundo (deep learning), videojuegos, centros de datos y vehículos autónomos

Trabajó en LSI Logic y en Advanced Micro Devices (AMD)

Bajo su liderazgo, Nvidia se ha convertido en una de las empresas más valiosas del mundo y pieza clave en el desarrollo de tecnologías como ChatGPT, modelos de IA generativa y supercomputación.