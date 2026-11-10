Un grupo de accionistas han presentado una demanda colectiva en contra de Nvidia y Jensen Huang por defraudar a los inversores al no revelar que Huang tuvo un vínculo sentimental con una espía china.

Lo anterior, luego de revelarse que Alice Huang y Jensen Huang sostuvieron una presunta relación amorosa, a pesar de que el empresario estadounidense se encuentra casado.

Demandan a Nvidia y Jensen Huang por ocultar deliberadamente su relación sentimental con espía china

Accionistas han presentado una demanda colectiva contra Nvidia y Jensen Huang ante un tribunal federal de la ciudad de San José, en California.

En el documento presentado, manifestaron que la relación extramarital del ejecutivo implicaba severas amenazas a la seguridad nacional y a las perspectivas del negocio.

Esto debido a que Alice Huang se desempeñó como ejecutiva en Megaspeed, proveedora de infraestructura informática en Singapur que mantiene relaciones comerciales con la fabricante de semiconductores.

Pese a que Jensen Huang admitió internamente haber sido infiel a su esposa, los accionistas afirman que la empresa ocultó deliberadamente la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la corporación.

Ante la complejidad del caso, la Cámara de Representantes de Estados Unidos citó al directivo para que explicara los contactos que firmó con la espía china.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. (Especial)

Frente a la demanda, la junta directiva de Nvidia conformó un comité de independientes con apoyo de asesores legales para conducir un examen exhaustivo.

Ello tras indicar que no hay evidencia de que la seguridad nacional o los secretos comerciales hayan quedado vulnerados.

Sin embargo, la repercusión bursátil fue severa y casi inmediata, pues la demanda generó que las acciones de Nvidia retrocedieran más del 4%, borrando aproximadamente 190 mil millones de dólares en capitalización.

El reclamo legal ampara a quienes adquirieron títulos entre octubre de 2025 y noviembre de 2026, exigiendo reparación económica por las omisiones informativas de la cúpula directiva de Nvidia.